अमेरिका ने पकड़ा एक और लादेन! डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को थैंक्यू बोलते हुए किया ऐलान

Donald Trump: 2 मई 2011 को अमेरिका फौज ने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था. इसके अमेरिका ने एक और 'लादने' को गिरफ्तार कर लिया है. इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पाकिस्तान को 'शुक्रिया' भी कहा है. अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ज्वाइंट सेशन के दौरान भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को 'थेंक्यू' बोला है. गिरफ्तार किया गया आतंकवादी 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर हुए एबी गेट बम धमाके का जिम्मेदार था.

संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने उन 13 अमेरिकी सैनिकों को याद किया जो इस आत्मघाती हमले में मारे गए थे. उन्होंने बाइडेन प्रशासन के के दौरान अफगानिस्तान से वापसी को 'विनाशकारी' करार दिया और इसे अमेरिका के इतिहास का 'सबसे शर्मनाक क्षण' भी कहा. उन्होंने कहा,'तीन साल पहले आईएसआईएस आतंकवादियों ने 13 अमेरिकी फौजियों और कई अन्य लोगों की जान ले ली थी. यह कोई समस्या नहीं थी कि हम वापस लौट रहे थे, बल्कि समस्या यह थी कि हमने यह वापसी कैसे की. शायद हमारे देश के इतिहास में यह सबसे शर्मनाक क्षण था.

US President Donald Trump thanks Pakistan on the arrest of an ISIS terrorist based on CIA Intelligence, " America is standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorist killed 13 American service members and countless others in the Abbey… pic.twitter.com/pBg9BvQ0Nc

