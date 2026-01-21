वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे...ट्रंप ने ठुकराई मैक्रों की मीटिंग की मांग, बता दिया फ्रांस के राष्ट्रपति का राजनीतिक भविष्य

Advertisement
Hindi Newsदुनियावो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे...ट्रंप ने ठुकराई मैक्रों की मीटिंग की मांग, बता दिया फ्रांस के राष्ट्रपति का राजनीतिक भविष्य

Emmanuel Macron: ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और  फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. इसी बीच ट्रंप ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों की इमरजेंसी G-7 मीटिंग की मांग को ठुकरा दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 21, 2026, 06:35 AM IST
Donald Trump: वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बनाने के बाद अब ट्रंप की निगाहें ग्रीनलैंड पर टिक गई है. ट्रंप लगातार यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड को लेकर दबाव भी बना रहे हैं. टैरिफ की धमकियों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा था कि हम डरने वाले नहीं है. इसके बाद उन्होंने ट्रंप को एक मैसेज भेजा थे जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक कर दिया था. इसी बीच अब ट्रंप ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों की इमरजेंसी G-7 मीटिंग की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि इमैनुएल वहां ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे.

ट्रंप ने मैसेज किया सार्वजनिक
ट्रंप ने कहा कि वह प्रपोज्ड मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, जिससे पता चलता है कि मैक्रों के पॉलिटिकल भविष्य को लेकर अनिश्चितता है. उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इमैनुएल वहां ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे और वहां कोई लंबी उम्र नहीं है. यह तब हुआ जब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मैक्रों के मैसेज का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने US प्रेसिडेंट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद G7 मीटिंग के लिए इनवाइट किया था.

मैक्रों ने किया था मैसेज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज करते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरे दोस्त, हम सीरिया पर पूरी तरह एक लाइन में हैं. हम ईरान पर बड़े काम कर सकते हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं. मैं दावोस के बाद गुरुवार दोपहर को पेरिस में G7 की मीटिंग रख सकता हूं, मैं यूक्रेनियन, डेनमार्क, सीरियाई और रूसियों को हाशिए पर बुला सकता हूं, इमैनुएल, तुम US वापस जाने से पहले गुरुवार को पेरिस में साथ में डिनर कर लो. 

ग्रीनलैंड पर कही ये बात
ट्रंप से जब पूछा गया कि ग्रीनलैंड खरीदने के लिए वह किस हद तक जाने को तैयार हैं, तो ट्रंप ने कहा, तुम्हें पता चल जाएगा. इसके अलावा ट्रंप ने NATO पर और हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह US के साथ "गलत" बर्ताव कर रहा है और वॉशिंगटन की मदद करने की उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया.

NATO पर ये बोले ट्रंप
साथ ही साथ आगे कहा कि मैंने NATO के लिए किसी भी जिंदा या मरे हुए इंसान से ज्यादा किया है लेकिन NATO को भी हमारे साथ सही बर्ताव करना होगा. NATO को लेकर मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि हम NATO पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और मुझे पता है कि हम उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन मुझे सच में शक है कि वे हमारी मदद के लिए आएंगे या नहीं.  इससे पहले, मैक्रों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड प्रैक्टिस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वॉशिंगटन की टैरिफ धमकियों का खुले तौर पर यूरोप को कमजोर और गुलाम बनाने का मकसद है और इलाके की आजादी के खिलाफ फायदे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. (ANI)

