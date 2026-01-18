ट्रंप को EU की चेतावनी और मैक्रों ने भी कहा झुकेंगे नहीं, टैरिफ से हालात बिगड़े तो यूरोप देगा साझा जवाब

Emmanuel Macron: फ्रांस और अमेरिका के बीच अक्सर तनातनी देखी जाती है. अब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने ग्रीनलैंड पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों का कड़ा विरोध जताया है. साथ ही कहा कि फ्रांस किसी भी देश की धमकी से डरेगा नहीं, कोई भी धमकी हमें प्रभावित नहीं करेगी, न तो यूक्रेन में और न ही ग्रीनलैंड में, टैरिफ की धमकियां मंजूर नहीं. इसके अलावा मैक्रों ने बहुत सारी बातें की आइए जानते हैं इसके बारे में.

आजादी के लिए है कमिटेड

मैक्रों ने आगे कहा कि देशों की सॉवरेनिटी और आजादी के लिए फ्रांस के कमिटमेंट ने उन्हें यूक्रेन पर स्टैंड लेने और इलाके की सिक्योरिटी पक्का करने के लिए ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए गाइड किया. उन्होंने कहा, फ्रांस यूरोप और दूसरी जगहों पर देशों की सॉवरेनिटी और आजादी के लिए कमिटेड है. यह हमारे फैसलों को गाइड करता है यह यूनाइटेड नेशंस और उसके चार्टर के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है.

हम फैसले को पूरी तरह मानते हैं

इसी बेसिस पर हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे और हमने इन प्रिंसिपल्स और अपनी सिक्योरिटी की रक्षा के लिए एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली शांति के लिए तैयार लोगों का एक कोएलिशन बनाया है. आगे कहा, "इसी बेसिस पर हमने ग्रीनलैंड में डेनमार्क द्वारा ऑर्गनाइज की गई एक्सरसाइज में हिस्सा लेने का फैसला किया. हम इस फैसले को पूरी तरह मानते हैं, क्योंकि आर्कटिक और हमारे यूरोप के बाहरी किनारों पर सिक्योरिटी दांव पर लगी है. फ्रांस24 ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि EU ने प्रपोज्ड टैरिफ पर चर्चा के लिए रविवार को एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

EU चीफ ने कही ये बात

ट्रंप की धमकी के बाद EU चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि टैरिफ "ट्रांसअटलांटिक रिश्तों" को कमजोर करते हैं और खतरनाक रूप से नीचे जाने का खतरा पैदा करते हैं. उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता दिखाई है और NATO सहयोगियों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत पर जोर दिया है. उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि EU डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता में खड़ा है. बातचीत अभी भी जरूरी है और हम पिछले हफ्ते डेनमार्क और US के बीच शुरू हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं.

ट्रंप ने दी थी धमकी

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क और दूसरे यूरोपियन देशों पर 10 परसेंट टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. जब तक कि वे ग्रीनलैंड को US को बेचने के लिए सहमत नहीं हो जाते. ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में, ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, उन्होंने इस इलाके में चीन और रूस के इंटरेस्ट का हवाला दिया. इसके मुताबिक डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजे जाने वाले किसी भी और सभी सामान पर 10% टैरिफ लिया जाएगा. 1 जून, 2026 को टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा. यह टैरिफ तब तक देना होगा जब तक ग्रीनलैंड की पूरी और पूरी खरीद के लिए कोई डील नहीं हो जाती. (ANI)