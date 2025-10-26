Advertisement
trendingNow12975527
Hindi Newsदुनिया

टीवी एड के बाद ट्रंप ने कनाडा पर लगाया इतना फीसदी टैरिफ, ट्रेड पर क्या होगा असर?

एक टीवी एड को लेकर अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है. अब डोनाल्ड ट्रंप ने 10 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 26, 2025, 04:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीवी एड के बाद ट्रंप ने कनाडा पर लगाया इतना फीसदी टैरिफ, ट्रेड पर क्या होगा असर?

Donald Trump threatens Canada: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा के आयात पर 10 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ लगाने की ऐलान किया है. ओंटारियो सरकार की तरफ से एक विवादास्पद टैरिफ-विरोधी टीवी एड ब्रॉडकास्च करने के बाद ट्रेड टेंशन बढ़ गया है. इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ट्रम्प की टैरिफ नीतियों की आलोचना की थी और इसे वर्ल्ड सीरीज के दौरान अमेरिका में प्रसारित किया गया था, जिसके बाद ट्रम्प ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई.

ट्रंप ने क्या कहा?
मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन के लिए जाते समय ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रम्प ने कहा कि टीवी एड को "तुरंत हटा दिया जाना चाहिए था" लेकिन इसे ऑन एयर होने दिया गया. उन्होंने इसे "धोखाधड़ी" और "हॉस्टाइल एक्ट" बताया. जिसके बाद, उन्होंने टैरिफ में "मौजूदा भुगतान से 10 फीसदी ज्यादा" इजाफे का ऐलान किया.

कब हटेगा टीवी एड?
ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि ट्रेड बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए सोमवार तक टीवी एड हटा लिया जाएगा, जिसे ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही सस्पेंड कर दिया था. ये अभी साफ नहीं है कि नई टैरिफ हाइक कब लागू होगा या ये सभी कनाडाई सामान पर लागू होगा या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

कनाडा पर क्या होगा असर?
कनाडा की अर्थव्यवस्था, जो अमेरिकी व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें 75% से अधिक निर्यात दक्षिण की ओर जाता है और रोजाना सीमा पार व्यापार 3.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर (CAD) का है. ये अब ट्रंप के मौजूदा टैरिफ के कारण पहले ही प्रभावित हो चुकी है. मौजूदा वक्त में अमेरिकी शुल्कों में कई वस्तुओं पर 35%, स्टील और एल्युमीनियम पर 50% और एनर्जी प्रोडक्ट्स पर 10% शामिल हैं, जबकि यूएस-कनाडा-मेक्सिको समझौते (USCMA) के तहत आने वाली वस्तुएं इससे मुक्त हैं.

कनाडा के पीएम से नहीं मिलेंगे ट्रंप
ट्रंप ने विज्ञापन पर रीगन के विचारों को गलत तरीके से पेश करने और उनकी टैरिफ पावर्स की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उसी आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बावजूद, ट्रंप ने कहा कि उनकी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलने का कोई प्लान नहीं है.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

canadaMark CarneyDonald Trumpus

Trending news

बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!