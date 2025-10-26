टीवी एड के बाद ट्रंप ने कनाडा पर लगाया इतना फीसदी टैरिफ, ट्रेड पर क्या होगा असर?

Donald Trump threatens Canada: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा के आयात पर 10 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ लगाने की ऐलान किया है. ओंटारियो सरकार की तरफ से एक विवादास्पद टैरिफ-विरोधी टीवी एड ब्रॉडकास्च करने के बाद ट्रेड टेंशन बढ़ गया है. इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ट्रम्प की टैरिफ नीतियों की आलोचना की थी और इसे वर्ल्ड सीरीज के दौरान अमेरिका में प्रसारित किया गया था, जिसके बाद ट्रम्प ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई.

ट्रंप ने क्या कहा?

मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन के लिए जाते समय ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रम्प ने कहा कि टीवी एड को "तुरंत हटा दिया जाना चाहिए था" लेकिन इसे ऑन एयर होने दिया गया. उन्होंने इसे "धोखाधड़ी" और "हॉस्टाइल एक्ट" बताया. जिसके बाद, उन्होंने टैरिफ में "मौजूदा भुगतान से 10 फीसदी ज्यादा" इजाफे का ऐलान किया.

कब हटेगा टीवी एड?

ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि ट्रेड बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए सोमवार तक टीवी एड हटा लिया जाएगा, जिसे ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही सस्पेंड कर दिया था. ये अभी साफ नहीं है कि नई टैरिफ हाइक कब लागू होगा या ये सभी कनाडाई सामान पर लागू होगा या नहीं.

कनाडा पर क्या होगा असर?

कनाडा की अर्थव्यवस्था, जो अमेरिकी व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें 75% से अधिक निर्यात दक्षिण की ओर जाता है और रोजाना सीमा पार व्यापार 3.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर (CAD) का है. ये अब ट्रंप के मौजूदा टैरिफ के कारण पहले ही प्रभावित हो चुकी है. मौजूदा वक्त में अमेरिकी शुल्कों में कई वस्तुओं पर 35%, स्टील और एल्युमीनियम पर 50% और एनर्जी प्रोडक्ट्स पर 10% शामिल हैं, जबकि यूएस-कनाडा-मेक्सिको समझौते (USCMA) के तहत आने वाली वस्तुएं इससे मुक्त हैं.

कनाडा के पीएम से नहीं मिलेंगे ट्रंप

ट्रंप ने विज्ञापन पर रीगन के विचारों को गलत तरीके से पेश करने और उनकी टैरिफ पावर्स की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उसी आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बावजूद, ट्रंप ने कहा कि उनकी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलने का कोई प्लान नहीं है.

(इनपुट-आईएएनएस)