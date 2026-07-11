ट्रंप की '1000 मिसाइलों' की धमकी के बाद तेहरान में धमाके! मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट, हाई अलर्ट पर ईरान

Tehran Blast: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर '1000 मिसाइलें' दागने की कथित धमकी के तुरंत बाद, ईरान की राजधानी तेहरान सिलसिलेवार धमाकों की आवाज से गूंज उठी. इन धमाकों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल और गहरे हो गए हैं.
ईरान समाचार एजेंसी 'फार्स न्यूज' के मुताबिक, धमाकों की ये आवाजें पूर्वी तेहरान प्रांत के इलाकों में सुनी गई हैं. इन धमाकों के बाद से पूरे क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और ईरानी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है.
धमाकों की आवाज के बाद जब तेहरान सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, तो ईरानी प्रशासन की ओर से फौरन सफाई पेश की गई. ईरानी अधिकारियों और सरकारी मीडिया का दावा है कि ये धमाके किसी विदेशी हमले का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि सेना की नियमित गतिविधियों के तहत किए गए कंट्रोल्ड ब्लास्ट हैं.
हालांकि, इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने या किसी भी तरह के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. साथ ही, यह भी पूरी तरह साफ नहीं किया गया है कि पूर्वी तेहरान के इस संवेदनशील इलाके में अचानक इस तरह की सैन्य गतिविधि को अंजाम देने की जरूरत क्यों पड़ी.
ये रहस्यमयी धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह ठप हो चुकी है और दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं. हाल के दिनों में दोनों देशों ने सीमावर्ती और रणनीतिक समुद्री इलाकों में भारी मात्रा में हथियारों और सैनिकों की तैनाती की है.
अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही ईरान इसे 'कंट्रोल्ड ब्लास्ट' बताकर मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ट्रंप की सीधी धमकी के तुरंत बाद राजधानी के पास ऐसे धमाके होना किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं. फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान और वॉशिंगटन से आने वाले अगले बयानों पर टिकी हुई हैं.