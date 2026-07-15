ईरान से तनातनी और होर्मुज संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्‍टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर तेहरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटता है तो अमेरिका अगले सप्ताह से ईरानी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान, वाशिंगटन के साथ समझौता करने में विफल रहता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा. फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्‍यू में ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत फिर से शुरू नहीं होती है तो अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान तेज कर देगा. उन्होंने कहा, हम कल रात उन पर जोरदार हमला करेंगे. हम उसके अगले दिन भी उन पर जोरदार हमला करेंगे, और फिर अगले हफ्ते उनके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते बिजली संयंत्रों पर हमला होगा. अगले हफ्ते पुलों पर हमला होगा.'