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अगर डील नहीं की तो अगले वीक से पावर प्‍लांट-पुलों को उड़ाना शुरू कर देंगे, ट्रंप का ईरान को अल्‍टीमेटम

ईरान से तनातनी और होर्मुज संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्‍टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर तेहरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटता है तो अमेरिका अगले सप्ताह से ईरानी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगा.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 15, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:37 AM IST
अगर डील नहीं की तो अगले वीक से पावर प्‍लांट-पुलों को उड़ाना शुरू कर देंगे, ट्रंप का ईरान को अल्‍टीमेटम

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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