ईरान से तनातनी और होर्मुज संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर तेहरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटता है तो अमेरिका अगले सप्ताह से ईरानी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान, वाशिंगटन के साथ समझौता करने में विफल रहता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा. फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत फिर से शुरू नहीं होती है तो अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान तेज कर देगा. उन्होंने कहा, हम कल रात उन पर जोरदार हमला करेंगे. हम उसके अगले दिन भी उन पर जोरदार हमला करेंगे, और फिर अगले हफ्ते उनके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते बिजली संयंत्रों पर हमला होगा. अगले हफ्ते पुलों पर हमला होगा.'
ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब पश्चिम एशिया में शत्रुता समाप्त करने के लिए वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुए सीजफायर के विफल होने के बाद ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले लगातार चौथे दिन भी जारी हैं. सीएनएन के अनुसार, अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि संपर्क में हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक ईरान, होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री यातायात को सीमित करता रहेगा, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में अमेरिकी मिलिट्री की तैनाती की संभावना से भी इनकार नहीं किया. हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि वे अन्य विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं. ट्रंप ने आगे कहा, 'कभी-कभी जमीनी स्तर पर अभियान की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास ऐसा करने वाले अलग किस्म के लोग हैं.
ट्रंप ने वाशिंगटन के साथ समझौता करने के लिए तेहरान पर दबाव भी बढ़ा दिया और चेतावनी दी कि अगर ईरान ने इनकार किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. ट्रंप ने कहा, 'बेहतर होगा कि आप कोई समझौता कर लें और साथ ही जोड़ा कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा.' ट्रंप के अनुसार , यह चेतावनी अमेरिकी प्रतिनिधियों और ईरानी अधिकारियों के बीच हुई नवीनतम बातचीत के दौरान दी गई थी. ट्रंप ने आगे जोड़ा कि अमेरिका आम नागरिकों की जानमाल की हानि को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठा रहा है.
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि ईरान समझौते पर सहमत होगा तो ट्रंप ने जवाब दिया कि उन्हें सहमत होना चाहिए. मुझे नहीं पता कि वे सहमत होंगे या नहीं.' उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमान ने घोषणा करते हुए कहा कि उसने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले जहाजों को निशाना बनाते हुए नौसैनिक नाकाबंदी फिर से शुरू कर दी है.