Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /लिंडसे ग्राहम की शोक सभा में पढ़े जा रहे थे गंभीर भाषण, डोनाल्‍ड ट्रंप का टिक टैक मोमेंट वायरल

लिंडसे ग्राहम की शोक सभा में पढ़े जा रहे थे गंभीर भाषण, डोनाल्‍ड ट्रंप का टिक टैक मोमेंट वायरल

सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के 'टिक-टैक मोमेंट' (Tic Tac moment) का क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 29, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:24 AM IST
लिंडसे ग्राहम की शोक सभा में पढ़े जा रहे थे गंभीर भाषण, डोनाल्‍ड ट्रंप का टिक टैक मोमेंट वायरल

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
थायनोस से ज्यादा खतरनाक है डॉक्टर डूम, 64 साल बाद लौटा 25 सुपरहीरोज से भिड़ेगा अकेले
Avengers Doomsday48 min ago
2
bastar news48 min ago
3
karnataka58 min ago
4
cricket1 hr ago
5
CBSE Class 12th1 hr ago