सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'टिक-टैक मोमेंट' (Tic Tac moment) का क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ट्रंप को बगल में बैठे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ टिक-टैक का डिब्बा शेयर करते हुए और बाद में खाते हुए देखा जा सकता है. एक और वायरल वीडियो में राष्ट्रपति को अपने मुंह में 'टिक-टैक' (एक तरह की कैंडी) उछालकर डालने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन वे 'निशाने' से चूक गए. इनके वायरल होने के बाद यूजर्स इस बात पर बंटे हुए हैं कि क्या किसी राष्ट्रीय शोक सभा के दौरान ऐसा करना ठीक है या अनुचित.
एक यूजर ने लिखा, 'ट्रंप का जेडी वेंस के साथ टिक-टैक शेयर करने और लिंडसे ग्राहम की अंतिम संस्कार सभा के दौरान ऊंघने वाला वायरल वीडियो आज टाइमलाइन पर छाया हुआ है.' एक पोस्ट में लिखा गया, 'दुनिया भर के नेता कैपिटल में आयोजित एक गंभीर राष्ट्रीय शोक सभा के लिए आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेडी वेंस के साथ मिलकर सामने वाली बेंच को मूवी थिएटर के स्नैक बार की तरह इस्तेमाल किया.'
President Trump hands out Tic Tacs at Lindsey Graham’s funeral. pic.twitter.com/RzgdmDK50b
— Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026
लिंडसे ग्राहम के वाशिंगटन डीसी में हुए अंतिम संस्कार में दुनिया भर के राजनीतिक नेता शामिल हुए. ट्रंप ने ग्राहम को श्रद्धांजलि दी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत अंतरराष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी का जिक्र किया. दिवंगत सीनेटर, यूक्रेन और इजरायल के बीच हुए संघर्षों के दौरान दोनों देशों के मुखर समर्थक रहे थे.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता सीनेटर लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि देते हुए ग्वांतानामो बे स्थित अमेरिकी डिटेंशन सेंटर से जुड़ा एक मजाकिया किस्सा सुनाया, जिसने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने बताया कि एक फ्लाइट के दौरान ग्राहम ने एक दूसरे सीनेटर को पेटेंट कानून के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से (जिसे उन्होंने बेहद थकाऊ विस्तार कहा) बताते हुए सुना था. ट्रंप ने कहा, 'उनकी आँखों में चमक थी. एक फ्लाइट के दौरान साथी सीनेटर से पेटेंट कानून की बहुत ज्यादा और उबाऊ जानकारी सुनने के बाद लिंडसे ने कहा कि उन्होंने ग्वांतानामो बे इलाके के लिए पूछताछ और टॉर्चर का एक नया और बेहतर तरीका खोज लिया है.' उन्होंने कहा कि यह सच में बहुत बुरी और उबाऊ चीज है .
यह मजाकिया टिप्पणी जल्द ही ट्रंप के श्रद्धांजलि भाषण के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गई और ऑनलाइन लोगों का काफी ध्यान खींचा. मजाक से हटकर, ट्रंप ने ग्राहम के लंबे राजनीतिक करियर और वाशिंगटन में उनके प्रभाव की तारीफ की और उन्हें तीन दशकों से ज्यादा समय से अमेरिकी राजनीति का एक अहम व्यक्ति बताया.
ट्रंप ने कहा, '30 से ज्यादा सालों तक, इस राजधानी में लिंडसे ग्राहम की जानकारी के बिना कोई भी अहम काम नहीं हुआ. दुनिया में कहीं भी कोई भी जरूरी घटना लिंडसे ग्राहम की राय के बिना नहीं हुई.'