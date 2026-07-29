अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वरिष्‍ठ रिपब्लिकन नेता सीनेटर लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि देते हुए ग्वांतानामो बे स्थित अमेरिकी डिटेंशन सेंटर से जुड़ा एक मजाकिया किस्‍सा सुनाया, जिसने सबका ध्‍यान खींचा. उन्होंने बताया कि एक फ्लाइट के दौरान ग्राहम ने एक दूसरे सीनेटर को पेटेंट कानून के बारे में बहुत ज्‍यादा विस्तार से (जिसे उन्होंने बेहद थकाऊ विस्तार कहा) बताते हुए सुना था. ट्रंप ने कहा, 'उनकी आँखों में चमक थी. एक फ्लाइट के दौरान साथी सीनेटर से पेटेंट कानून की बहुत ज्‍यादा और उबाऊ जानकारी सुनने के बाद लिंडसे ने कहा कि उन्होंने ग्वांतानामो बे इलाके के लिए पूछताछ और टॉर्चर का एक नया और बेहतर तरीका खोज लिया है.' उन्होंने कहा कि यह सच में बहुत बुरी और उबाऊ चीज है .