'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन की कवर फोटो पर भड़के ट्रंप

Time Magazine Cover Photo: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम पत्रिका के कवर पेज पर छपी अपनी तस्वीर को लेकर तीखी आलोचना की है. खबरों के मुताबिक, इस कवर फोटो में ट्रंप के बाल गायब नजर आ रहे हैं, जिससे वे खासे नाराज हैं.
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टाइम पत्रिका के कवर पेज पर छपी अपनी तस्वीर को लेकर पत्रिका की आलोचना की है. जानकारी के अनुसार, पत्रिका के कवर फोटो पर ट्रंप के बाल गायब नजर आ रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि कवर पर छपी तस्वीर अब तक की सबसे घटिया तस्वीर है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने मेरे बाल गायब' कर दिए और फिर मेरे सिर के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखा जो तैरते हुए मुकुट जैसा दिख रहा था लेकिन बेहद छोटा था. वाकई अजीब! ट्रंप ने कहा कि मुझे नीचे से तस्वीरें लेना कभी पसंद नहीं था लेकिन यह बेहद घटिया तस्वीर है और इसकी आलोचना होनी ही चाहिए. वे क्या कर रहे हैं, और क्यों?
ट्रंप पहले भी कर चुके है टाइम पत्रिका की आलोचना
बता दें, फरवरी में ट्रंप को टाइम पत्रिका की एक तस्वीर पसंद नहीं आई थी जिसमें तत्कालीन सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क ओवल ऑफिस के रेजोल्यूट डेस्क पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे. उन्होंने मस्क के काम की तारीफ करते हुए कहा था कि क्या टाइम पत्रिका अभी भी चल रही है? मुझे तो पता ही नहीं था.
टाइम पत्रिका का नवीनतम कवर, जिसका शीर्षक 'हिज ट्रायम्फ' है, ऐसे समय में आया है जब ट्रम्प को गाजा युद्ध विराम और बंधक विनिमय समझौते को सफल बनाने का श्रेय दिया गया है. बता दें, गाजा शांति शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने हिस्सा लिया था जिसमें गाजा में युद्धविराम को पुख्ता करने वाले एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे. इस अवसर पर ट्रंप ने कहा था कि यह दुनिया के लिए एक शानदार दिन है, यह मध्य पूर्व के लिए एक शानदार दिन है. शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह वह दिन है जिसके लिए दुनिया भर के लोग प्रार्थना कर रहे थे. आखिरकार, मध्य पूर्व में शांति आ गई है. बंधकों को वापस लौटा दिया गया है और आगे काम जारी है.