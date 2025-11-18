Advertisement
मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका दौरा, सऊदी के साथ इस लड़ाकू विमान की डील करेंगे ट्रंप

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 7 साल बाद अमेरिका दौरे पर होंगे, जहां F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की बिक्री को ट्रंप मंजूरी देंगे. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 18, 2025, 04:21 AM IST
मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका दौरा, सऊदी के साथ इस लड़ाकू विमान की डील करेंगे ट्रंप

F35 Fighter Jet deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि वो सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की बिक्री को मंजूरी देंगे. ये सऊदी अरब के डि फैक्टो रूलर की 7 साल से भी ज्यादा समय बाद व्हाइट हाउस की अपनी पहली यात्रा की तैयारी का हिस्सा है. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Mohammed bin Salman) के इस हफ्ते दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित वार्ता के लिए आगमन से पहले व्हाइट हाउस के बाहर सऊदी झंडे फहराए गए. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो एडवांस्ड वॉर प्लेन की बिक्री को आगे बढ़ाएंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया: "हम ऐसा करेंगे."

MBS का होगा शानदार स्वागत
मंगलवार 18 नवंबर 2025 को होने वाली इस यात्रा में मिलिट्री बैंड, तोपों की सलामी और घोड़ों के साथ स्वागत समारोह सहित कई औपचारिक कार्यक्रम होंगे, जिसके बाद ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय चर्चा और एक ब्लैक-टाई डिनर होगा. हालांकि इसे औपचारिक राजकीय दौरा नहीं माना गया है, लेकिन इस कार्यक्रम में ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल बुनियादी ढांचे, बायोटेक्नोलॉजी और रक्षा पर सहयोग पर चर्चा करने वाला एक अहम इंवेस्टमेंट फोरम शामिल है.

इन समझौते पर हो सकते हैं दस्तखत
ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब, इजरायल और कई अरब देशों के बीच अमेरिका की तरफ मध्यस्थता किए गए नॉर्मल करने वाले समझौतों, अब्राहम समझौते में शामिल हो सकता है. ट्रंप ने बीते शुक्रवार को मीडिया से कहा, "अब्राहम एकॉर्ड पर हम चर्चा करेंगे. मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरब जल्द ही अब्राहम समझौते में शामिल हो जाएगा." दोनों नेताओं के इस दौरे के दौरान कई आर्थिक और रक्षा समझौतों पर दस्तखत करने की उम्मीद है, जिनमें टेक्नोलॉजी और व्यावसायिक साझेदारी पर फोकस किया जाएगा.
 

सलामन का रुतबा
39 साल के क्राउन प्रिंस मोहम्मद, अपने 89 साल पिता, किंग सलमान (King Salman) के ताकतवर सहायक के तौर पर काम करते हैं, और उन्हें व्यापक रूप से सऊदी अरब का वास्तविक शासक माना जाता है. वो अपने देश के तकरीबन सभी रोजाना के मामलों को मैनेज करते हैं और अक्सर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं.

MBS पिछली बार कब आए थे अमेरिका?
उनकी आखिरी व्हाइट हाउस विजिट 2018 में हुई थी, जो सऊदी सरकार के एक प्रमुख आलोचक पत्रकार जमाल खशोगी (Jamal Khashoggi) की तुर्की स्थित राज्य के वाणिज्य दूतावास में हत्या से कुछ महीने पहले हुई थी. ट्रंप ने हाल ही में मई में रियाद (Riyadh) की यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी, जो उनके दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी. उनका भव्य स्वागत किया गया जिसमें लड़ाकू विमानों के साथ एस्कॉर्ट, सुनहरी तलवारों से लैस सम्मान गार्ड और उनके काफिले के साथ अरबी घोड़े शामिल थे.
 (इनपुट-एएनआई)

