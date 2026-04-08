क्रिस्टी नोएम की छुट्टी के बाद भी नहीं रुकी ट्रंप की डील, अब मिलानिया करेंगी 'बिग ब्यूटिफल' जेट में सफर

World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मार्च 2026 को अपनी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को बर्खास्त कर दिया था. हालांकि, इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने विवादों से घिरे 70 मिलियन डॉलर के लग्जरी बोइंग 737 मैक्स 8 जेट की खरीद को जारी रखने और आगे बढ़ाने का फैसला किया है. नोएम के बर्खास्त होने के बावजूद ट्रंप प्रशासन हाई लेवल ट्रैवल के लिए इस विमान को अपने पास रखने की प्लानिंग कर रहा है.

मिलानिया ट्रंप को मिलेगा विमान

'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान की सुविधा कुछ चुनिंदा कैबिनेट सदस्यों और फर्स्ट लेडी मिलानिया ट्रंप को सुरक्षित यात्रा के लिए दी जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक नोएम के गृह सुरक्षा विभाग कार्यकाल के दौरान इस जेट को लीज पर लिया गया था. वहीं अब सरकार इसे पूरी तरह से 70 मिलियन डॉलर में खरीदने की प्रक्रिया में है. इसको लेकर गृह सुरक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह 'बिग ब्यूटिफुल' विमान लॉन्ग रेंज मिशन के लिए स्टैंडर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तुलना में ऑपरेशन के लिए लगभग 40 प्रतिशत सस्ता है. इसके साथ ही यह आवश्यक सिक्योरिटी कमान और नियंत्रण क्षमताएं भी प्रदान करता है.

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क्या-क्या है सुविधाएं?

बता दें कि मेलानिया ट्रंप को मिलने वाले इस 70 मिलियन डॉलर के जेट में कई बड़ी सुविधाएं हैं. इसमें एक क्वीन साइज बेडरूम, प्राइवेट शावर, शानदार बार और एक बड़ा बेडरूम समेत इसमें 4 बड़े फ्लैट स्क्रीन टीवी और बैठने की आरामदायक व्यवस्था है. विमान के इस तरह से इस्तेमाल पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है. आलोचकों का कहना है कि इस विमान को उन पैसों से खरीदा गया है, जो सीमा सुरक्षा और आव्रजन प्रवर्तन (Immigration Enforcement) के लिए बांटा गया था.

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क्यों बर्खास्त हुईं क्रिस्टी?

बता दें कि क्रिस्टी नोएम को कई घोटालों के बाद बर्खास्त किया गया था, जिनमें उनकी ओर से लग्जरी जेट्स पर खर्च किए गए 300 मिलियन डॉलर और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पर खर्च किए 200 मिलियन डॉलर का घोटाला शामिल है. इसके अलावा कोरी लेविंस्की के साथ उनके संबंधों और उनके पति की ऑनलाइन एक्टिविटी से जुड़ा एक घोटाले का आरोप भी शामिल है. ट्रंप ने क्रिस्टी को बर्खास्त करने के बाद उन्हें 'शील्ड ऑफ द अमेरिकास' के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया.