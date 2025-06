ट्रंप के साथ लंच करेंगे असीम मुनीर, व्हाइट हाउस ने जारी की लिस्ट... तो PAK के ही लोग भड़क गए

Donald Trump and Pak army chief Asim Munir to lunch: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ लंच करने वाले हैं. व्हाइट हाउस ने ट्रंप का शेड्यूल जारी किया, जिसमें इस मीटिंग का जिक्र है. लेकिन यह खबर आते ही अमेरिका में रहने वाले कुछ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है. हद तो तब हो गई जब मुनीर को चाटुकार, कातिल, तानाशाह तक कह दिया है. समझते हैं पूरी बात.

क्यों भड़के पाकिस्तानी?

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनरल असीम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं. सोमवार को वाशिंगटन में उनके स्वागत के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में विदेशी पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग "पाकिस्तानियों का कातिल" और "इस्लामाबाद का कातिल" जैसे नारे लगाते दिखे.

असीम मुनीर चाटुकार

नाजिया इम्तियाज हुसैन जो खुद को एक्स पर द अलायंस ऑर्गनाइजेशन की कार्यकारी निदेशक के रूप में पहचान रखती हैं, उन्होंने विरोध में एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "हम पाकिस्तान के आपराधिक तानाशाह का विरोध करने के लिए यहां हैं. फासीवाद के समर्थन में सामने आए हर चाटुकार पर शर्म आती है. आपने न केवल लोकतंत्र को धोखा दिया; आपने लाखों लोगों की पीड़ा पर थूका है." PTI USA ने भी प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तानी-अमेरिकी फोर सीजन्स होटल के बाहर मुनीर के खिलाफ उनके "अपराधों" को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

#WATCH | Pakistani citizens in the U.S. protest against their own Army Chief, Field Marshal Asim Munir, during his visit.

Chants of “Asim Munir, you are a coward…” were heard, leading to a major embarrassment for Pakistan on foreign soil. pic.twitter.com/QdzHLGC3X5

— Organiser Weekly (@eOrganiser) June 17, 2025