US-India Relations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस सत्ता में काबिज होने से लगातार भारत के खिलाफ कई टिप्पणी कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच खटपट देखने को मिली थी. वहीं अब बताया जा रहा है कि ट्रंप अगले हफ्ते फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. हालांकि, भारत की ओर से दोनों देशों के नेताों की मुलाकात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है.
बता दें कि पीएम मोदी एक हफ्ते के लिए फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं. इस दौरान वह शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. G7 समिट 16-17 जून 2026 को फ्रांस के एवियन में आयोजित किया जाएगा. अमेरिकी प्रशासन के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि ट्रंप ग्लोबल समिट के दौरान मिडिल ईस्ट के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ एक वर्किंग सेशन में भी हिस्सा लेंगे.बताया जा रहा है ट्रंप इस समिट में होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों को हटाने के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं.
पीएम मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' अगले कुछ दिनों में, मैं कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए फ्रांस और स्लोवाकिया जाऊंगा. इन कार्यक्रमों में द्विपक्षीय बातचीत, बहुपक्षीय बैठकें और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत शामिल होगी. मेरा मुख्य ध्यान आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर होगा.'
Over the next few days, I will be in France and Slovakia to attend various programmes, including bilateral talks, multilateral engagements and interaction with the Indian diaspora. The focus will be on boosting economic as well as cultural linkages.
The visit will begin with…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
पीएम ने आगे लिखा,' इस यात्रा की शुरुआत नीस में होने वाले कार्यक्रमों से होगी, जिसमें खास तौर पर भारत इनोवेट्स शामिल है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति मैक्रों भी मौजूद रहेंगे. चूंकि भारत और फ्रांस भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर मना रहे हैं, इसलिए भारत इनोवेट्स एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म होगा, जो इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया से जुड़े लोगों को एक साथ लाएगा. नीस में, मैं राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भी बातचीत करूंगा, जिसमें हम भारत-फ्रांस की विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे.'
बता दें कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आखिरी मुलाकात 13 फरवरी 2025 को हुई थी. फ्रांस में इस साल G7 समिट में दोनों नेता 16 महीनों बाद वापस मिल सकते हैं. इन 16 महीनों में अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच व्यापारिक संधि और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कई तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनाडा में G7 समिट के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन पीएम ने इसे अस्वीकार कर दिया था.
बीते दिनों ओमान तट पर अमेरिकी सेना ने एक कमर्शियल जहाज पर हमला किया था, जिसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे. इसको लेकर भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए अमेरिकी डिप्लोमैट को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया. वहीं ट्रंप ने अपने पोस्ट में दावा किया कि ईरान की ओर से अमेरिकी शिप्स को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसे US नेवी ने नाकाम कर दिया. इस घटना के बाद से G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और महत्वपूर्ण हो जाती है.