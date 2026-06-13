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16 महीनों बाद फ्रांस में मुलाकात करेंगे पीएम मोदी और ट्रंप, G7 की टेबल पर कौनसे मुद्दे बनेंगे हॉट टॉपिक्स?

Trump To PM Modi In G7 Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं. दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात 16 महीनों बाद होगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 13, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:31 PM IST
16 महीनों बाद फ्रांस में मुलाकात करेंगे पीएम मोदी और ट्रंप, G7 की टेबल पर कौनसे मुद्दे बनेंगे हॉट टॉपिक्स?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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