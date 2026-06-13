बता दें कि पीएम मोदी एक हफ्ते के लिए फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं. इस दौरान वह शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. G7 समिट 16-17 जून 2026 को फ्रांस के एवियन में आयोजित किया जाएगा. अमेरिकी प्रशासन के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि ट्रंप ग्लोबल समिट के दौरान मिडिल ईस्ट के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ एक वर्किंग सेशन में भी हिस्सा लेंगे.बताया जा रहा है ट्रंप इस समिट में होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों को हटाने के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं.