Hindi Newsदुनिया

माफी मांगने के बावजूद नहीं माने ट्रंप... BBC पर ठोकेंगे 1 अरब डॉलर का मुकदमा

Trump To Sue BBC: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 'BBC' के खिलाफ मुकदमा करने वाले हैं. दरअसल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर ने उनके एक भाषण को एडिट करके ब्रॉडकास्ट किया था, जिसके बाद हिंसा बढ़ी थी. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 15, 2025, 11:53 AM IST
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को कहा कि वह अपने भाषण में एक एडिटेड वीडियो को लेकर न्यूज मीडिया 'BBC'पर 5 अरब डॉलर ता का मुकदमा करने वाले हैं. उनकी यह टिप्पणी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर की ओर से माफी मांगने के एक दिन बाद आी है, हालांकि 'BBC' ने यह जोर देकर कहा कि यह गलती मानहानि के दायरे में नहीं आती है.  

'BBC' पर मुकदमा 

मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा,' हम उन पर 1-5 अरब डॉलर के बीच का मुकदमा करेंगे, शायद अगले हफ्ते किसी समय. मुझे लगता है मुझे ऐसा करना ही होगा. उन्होंने तो यह भी स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने धोखाधड़ी की है.' डोनाल्ड ट्रंप ने आगे दावा किया कि ब्रिटेन के लोग इस घटना को लेकर काफी गुस्से में हैं और उन्होंने 'BBC' को फर्जी न्यूज कहा है.  

ये भी पढ़ें- भारतीयों के खिलाफ हिंसा का गढ़ बन रहा यूरोप... लगातार हमले को लेकर आयरलैंड में हुई पहली गिरफ्तारी 

'BBC' ने ट्रंप को लिखा लेटर 

'BBC' की तरफ से चेयरमैन समीर शाह ने व्हाइट हाउस को पर्सनली एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ट्रंप के भाषण को एडिट करने की गलती पर दुख जताया. वहीं 'BBC' ने अपने जवाब में कहा,' हम माफी मांगते हैं कि यह एडिट मिसलीडिंग साबित हुई, लेकिन यह किसी भी तरह से जानबूझकर नहीं किया गया था.' वहीं 'BBC'ने कहा कि इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को वापस टेलीकास्ट करने का कोई प्लान नहीं है. 

ये भी पढ़ें- रूस-यूक्रेन के बाद अब जंग में कूदेंगे वेनेजुएला और अमेरिका? अलर्ट में रखी सेना; US ने तैनात किए एयरक्राफ्ट कैरियर   

 

क्या है पूरा मामला? 

ट्रंप के वकील ने 'BBC'को एक नोटिस भेजा है, जिसमें 1 अरब डॉलर यानी लगभग 8,300 करोड़ रुपये का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी थी. उन्होंने कहा था कि इस एडिट से ट्रंप की इमेज काफी नुकसान पहुंचा है. इसका मुख्य उदाहरण राजनीतिक पक्षपात है. बता दें कि 'BBC' ने 6 जनवरी साल 2021 को ट्रंप के उस भाषण का एडिटेड वर्जन ब्रॉडकास्ट किया था, जिसके बाद वॉशिंगटन की संसद भवन पर हिंसक हमला हुआ था. आलोचकों के मुताबिक 'BBC' ने ट्रंप के भाषण को गलत तरीके से पेश किया, जिससे बयान का सही अर्थ बदल गया. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

World News

Trending news

