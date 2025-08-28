अब क्या तूफानी करने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? बोले- बस बने रहिए हमारे साथ

Donald Trump: अमेरिका को महान बनाने के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं. वाशिंगटन प्रशासन के बाद, ट्रंप ने अगले टारगेट का ऐलान कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अब शिकागो पर संभावित नियंत्रण का संकेत देते हुए कहा, लोग बेताब हैं कि वे (राष्ट्रपति) किसी भी तरह अपराध रोकें. शिकागो के हालातों को 'गड़बड़' बताते हुए, ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो अगली बार इसे ठीक कर देंगे. इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने होम रूल एक्ट लागू करते हुए वाशिंगटन डीसी पुलिस विभाग को सीधे संघीय सरकार के नियंत्रण में ला दिया. इसके बाद, उन्होंने राजधानी में नेशनल गार्ड्स की तैनाती भी कर दी.

ट्रुथ पर कबूलनामा

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, राष्ट्रपति ने कहा, 'गवर्नर प्रित्जकर ने इस वीकेंड शिकागो में 6 हत्याएं कीं. 20 लोगों को गोली मार दी गई. लेकिन वो मुझसे मदद नहीं मांगना चाहते है, क्या यह संभव है? लोग चाहते हैं कि मैं अपराध रोकूं, जो डेमोक्रेट्स करने में सक्षम नहीं हैं. बने रहिए!!! पिछले हफ्ते भी ट्रंप ने संकेत दिया था कि उनकी नजर शिकागो पर है.

इलिनोइस, वाशिंगटन और अब शिकागो!

ट्रंप ने कहा- 'शिकागो में अव्यवस्था है. आपके पास एक नाकारा मेयर है. बेहद अक्षम और हम शायद अगले चरण में इसे ठीक कर देंगे. इसके बाद यही हमारा अगला कदम होगा और यह मुश्किल भी नहीं होगा'. ट्रंप प्रशासन के फैसलों को अमेरिकी राज्यों के गवर्नर अपने अधिकार क्षेत्र में दखल मान रहे हैं.

ट्रंप का एक्शन संबंधित इलाकों में बढ़े अपराध को रोकने, अवैध अप्रवासियों पर शिकंजा कसने से जुड़ा है. अगले महीने सितंबर तक नेशनल गार्ड के हजारों जवानों को वो तैनात करना चाहते हैं. अगस्त महीने की शुरुआत में ट्रंप के शिकागो में नेशनल गार्ड्स तैनात करने के साथ इमीग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट एजेंट को तैनात करने की धमकी के बाद इलिनोइस के गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने कहा था कि वो घुटने नहीं टेकेंगे.

सुलग रहे अमेरिकी शहर!

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रित्जकर और शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि संघीय तैनाती को रोकने के लिए वे क्या कदम उठा सकते हैं. इस तरह का एक्शन लॉस एंजिल्स और वाशिंगटन में भी चल रहा है. ट्रंप की बढ़ती धमकियों के बीच अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े शहर ने पहले ही एहतियाती तैयारी शुरू कर दी है. प्रित्जकर और जॉनसन के ऑफिस कथित तौर पर आपस में क्वार्डिनेशन करके काम कर रहे हैं. इस बीच, राज्य के अटॉर्नी जनरल क्वामे राउल ने कहा कि अगर सैनिक शिकागो पहुंचते हैं तो वह उन पर कार्रवाई करने के लिए एक कानूनी रणनीति बना रहे हैं.

FAQ-

सवाल- शिकागो पुलिस ने क्या कहा?

जवाब- शिकागो पुलिस कमिश्नर ने कहा, 'ऑफिसर संघीय कानून लागू कराने में सहायता नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे. लोग डर में जी रहे हैं. हम किसी का लिविंग स्टेटस नहीं पूछेंगे, हम अपने शहर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए खड़े होते रहेंगे'.