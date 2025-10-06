Advertisement
दुनिया

'आप हमेशा नेगेटिव क्यों रहते हैं...' गाजा पीस प्लान के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को क्यों लगाई फटकार?

Donald Trump: पिछले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में बंधक बनाए गए बाकी लोगों को रिहा करने और हमास के खिलाफ इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को खत्म करने के मकसद से एक 20-सूत्रीय योजना पेश की. इस बीच, ट्रंप ने इजयारली पीएम को जमकर फटकार लगा दी.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:10 PM IST
Gaza Peace Plan: गाजा युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक तीखी बातचीत हुई है. यह बातचीत हमास के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव (Gaza peace plan) को लेकर हुई, जिसमें हमास ने बंधकों को रिहा करने की पेशकश की है. रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकारते हुए कहा कि वे हर बात में नकारात्मक नजरिया क्यों रखते हैं? ट्रंप ने फोन पर कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि आप हमेशा इतने नकारात्मक क्यों रहते हो. यह एक जीत है, इसे जीत के तौर पर लें.'

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बातचीत तब हुई जब हमास ने ट्रंप के 20 पॉइंट वाले गाजा शांति प्लान का आंशिक रूप से समर्थन किया और बंधकों की रिहाई के संकेत दिए. इससे गाजा युद्ध खत्म होने की उम्मीदें थोड़ी और बढ़ गई हैं. दोनों वैश्विक नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अफसर ने एक्सियोस को बताया कि, 'बीबी ने ट्रंप से कहा कि इसमें जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है. मुझे नहीं पता कि आप हमेशा इतने नकारात्मक क्यों रहते हैं. यह एक जीत है. इसे कबूल कर लीजिए.' ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू को 'खुशखबरी' देने के लिए फोन करते हुए ये जवाब दिया.

पिछले सोमवार को ट्रंप ने गाजा में बंधक बनाए गए बाकी लोगों को रिहा करने और हमास के खिलाफ इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को खत्म करने के मकसदसे एक 20-सूत्रीय योजना पेश की. माना जा रहा है कि गाजा में कम से कम 20 बंधक अभी जिंदा हैं, जबकि करीब 25 दीगर बंधकों की डेडबॉडी उसके पास है.

इस बातचीत से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने हमास को सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच समझौता हो जाना चाहिए, नहीं तो हमास को 'नरकट का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, ट्रंप की चेतावनी के बाद फिलिस्तीनी समूह ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह प्लान की शर्तों के तहत सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है.

 हमास 'स्थायी शांति के लिए तैयार'

ट्रंप के प्रस्ताव में बंधकों की अदला-बदली इजरायल में बंद 250 फिलिस्तीनी कैदियों और युद्ध के दौरान हिरासत में लिए गए 1,700 गाज़ा निवासियों के बदले करने की बात कही गई है. ट्रंप ने हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि समूह 'स्थायी शांति के लिए तैयार' है. कतर में मौजूद हमास के सियासी सरपरस्त ने कहा कि समूह समझौते की रूपरेखा को कबूल करेगा बशर्ते "मुनासिब इलाकाई शर्तें' पूरी हों और सभी जिंदा और मृत बंधकों को रिहा करने पर सहमति हो.

क्या युद्ध समाप्त होगा?

वहीं, ट्रंप ने भी हमास के बयान का स्वागत किया और इजरायल ने कहा कि वह अमेरिकी कोशिश का समर्थन करता है. प्लान के तहत हमास बाकी 48 बंधकों को तीन दिनों के भीतर रिहा कर देगा, जिनमें से करीब 20 के जीवित होने का अनुमान है. समूह सत्ता भी छोड़ देगा और निरस्त्रीकरण भी करेगा. हालांकि ट्रंप और अन्य विश्व नेताओं ने इसका स्वागत किया है, लेकिन हमास के इस जवाब से युद्ध समाप्त करने से जुड़े कई अहम सवालों का समाधान नहीं होता. यह अभी भी अनिश्चित है कि हमास निरस्त्रीकरण के लिए सहमत होगा या नहीं. समूह ने यह नहीं बताया है कि क्या वह फ्यूचर में गाजा के प्रशासन में अपनी कोई भूमिका नहीं रखना कबूल करता है, सिर्फ इतना कहा है कि वह शासन 'स्वतंत्र टेक्नोक्रेटों के एक फिलिस्तीनी निकाय' को सौंप देगा.

डोनाल्ड ट्रंप: मिस्र में इजरायल और हमास

सोमवार को मिस्र में इजरायल और हमास के बीच बातचीत का एक नया दौर शुरू होने की उम्मीद थी. जबकि, इजरायल और हमास के बीच सीधे बातचीत नहीं होती, इसके लिए कतर और मिस्र के मध्यस्थता करते हैं. ट्रंप ने रविवार को हमास और इजरायली वार्ताकारों से 'तेजी से आगे बढ़ने' का आग्रह किया, क्योंकि वे गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के मकसद से मिस्र में वार्ता के लिए मिलने वाले हैं. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'इस सप्ताहांत हमास और दुनिया भर के देशों (अरब, मुस्लिम और अन्य सभी) के साथ बंधकों को रिहा करने, गाजा में युद्ध समाप्त करने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से मध्य पूर्व में शांति की मांग की जा रही है, इस पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है.'

प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे कहा, 'ये वार्ताएं बहुत सफल रही हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं. तकनीकी टीमें सोमवार को मिस्र में फिर से मिलेंगी और फाइनल डिटेल्स पर काम करेंगी और उन्हें साफ करेंगी. मुझे बताया गया है कि पहला फेज इसी हफ्ते पूरा हो जाना चाहिए, और मैं सभी से तेजी से आगे बढ़ने का अनुरोध करता हूं.'

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpbenjamin netanyahu

