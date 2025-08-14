वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप का सख्त रुख, कहा- बेघर लोगों को अमेरिका की राजधानी से बाहर करेंगे
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन डी.सी. में बेघरों को राजधानी से बाहर करने का एलान किया. प्रशासन शेल्टर देने का दावा करता है, लेकिन योजना और सुरक्षा पर कई सवाल अनसुलझे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:31 AM IST
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डी.सी. में पुलिस विभाग का नियंत्रण और नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद अब राजधानी से बेघरों को बाहर निकालने का एलान कर दिया है. उन्होंने साफ कहा, "बेघर लोग तुरंत बाहर चले जाएं. हम उन्हें जगह देंगे, लेकिन राजधानी से बहुत दूर." ट्रंप ने इसे अपराध और शहरी गिरावट पर लगाम लगाने के लिए ‘क्रिमिनल इमरजेंसी’ के हिस्से के रूप में पेश किया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह गरीबी को अपराध की तरह दिखाने की कोशिश है.

बेघरों की संख्या और हटाए जाने वाले कैंप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन में लगभग 5,138 बेघर वयस्क और बच्चे हैं. शहर के मेयर मुरियल बोवसर के अनुसार यह पिछले साल से 9% कम है. हालांकि, ये आंकड़े केवल एक तस्वीर पेश करते हैं और असली स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाते. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने बताया कि पिछले पांच महीनों में पार्क पुलिस ने 70 बेघर कैंप हटाए हैं और लोगों को विकल्प दिए हैं. ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि बेघर लोगों के लिए शेल्टर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कहां रखा जाएगा और जीवन स्थिति कैसी होगी.

शहर की तैयारी और राहत योजना

वॉशिंगटन के प्रशासन ने कहा कि ट्रंप के आदेश के बाद अतिरिक्त शेल्टर स्पेस बनाया जा रहा है. शहर के एडमिनिस्ट्रेटर केविन डोनाह्यू ने बताया कि आउटरीच वर्कर्स बेघर कैंपों का दौरा कर रहे हैं और शहर के पास एक बिल्डिंग है जिसमें जरूरत पड़ने पर 200 लोग रह सकते हैं. डोनाह्यू ने यह जानकारी समुदायिक संगठनों और मेयर बोवसर के साथ बातचीत के दौरान दी.

अभी भी अनसुलझे सवाल

हालांकि ट्रंप ने हटाने की योजना बनाई है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं कि एजेंट्स को बेघर लोगों को शहर से बाहर ले जाने का टास्क कैसे सौंपा जाएगा. इसके अलावा यह भी पता नहीं कि लोगों को नई जगहों पर कितने समय तक रखा जाएगा और उनकी सुविधाएं कैसी होंगी.कुछ संगठन यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या बेघरों को जबरन शहर से हटाना संविधान के अनुरूप है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

