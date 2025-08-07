Trump vs Putin: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह दें कुछ नहीं पता. कूटनीति को लेकर उनकी जुबान फिसलती रहती है. अभी अमेरिका ने हाल ही में भारत पर टैरिफ लगाई. रूस पर हमलावर रहे. लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप की जुबान फिसल गई और उन्होंने संकेत दे दिया कि वे जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं. इस मुलाकात का उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई समाधान निकालना है. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि मुलाकात की तारीख और स्थान तय नहीं हुआ है लेकिन अगले हफ्ते तक ट्रंप और पुतिन आमने-सामने आ सकते हैं. सवाल यह है कि क्या इस मीटिंग में भारत पर बात होगी.

नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी के बीच..

असल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कूटनीतिक पहल ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. साथ ही जो देश रूस से तेल खरीदते हैं जैसे भारत और चीन उन्हें भी ट्रंप ने कड़े टैरिफ की धमकी दी है. हालांकि इसकी भी संभावना है कि ट्रंप के कुछ फैसले मुलाकात के बाद बदले जा सकते हैं.

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में मास्को में तीन घंटे लंबी बैठक की. इसे सार्थक और सकारात्मक बताया गया. इस मीटिंग के बाद ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच भी फोन पर बात हुई. जेलेंस्की ने कहा कि रूस अब युद्धविराम की दिशा में थोड़ा झुकता दिख रहा है, लेकिन अभी सतर्कता जरूरी है.

त्रिपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं.?

इधर व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर पुतिन और जेलेंस्की दोनों सहमत होते हैं तो ट्रंप एक त्रिपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं. हालांकि रूस पहले जेलेंस्की से आमने-सामने बात करने से इनकार करता रहा है. ट्रंप का मानना है कि सीधे बातचीत से समाधान की संभावना बढ़ सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे पहले भी निराश हो चुके हैं. इसलिए ज्यादा उम्मीदें नहीं बांध रहे.

भारत को लेकर क्या बात होगी?

इस बीच यूक्रेन में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. मंगलवार रात रूस ने जपोरिझिया क्षेत्र में रिहायशी इलाकों और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले किए जिसमें दो लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए. इंडियन एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि निगाहें इस पर भी होंगे कि अगर ट्रंप पुतिन की मुलाकात होती है तो भारत को लेकर क्या बात होगी. यह भी देखने लायक होगा. फिलहाल अब डेट फिक्स नहीं है कि कब मीटिंग होनी है.