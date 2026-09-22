UN मुख्यालय के बाहर ट्रंप के खिलाफ भारी बवाल: लगे 'वॉर क्रिमिनल' के नारे, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र को संबोधित करने से ठीक पहले न्यूयॉर्क में UN मुख्यालय के बाहर जबर्दस्त बवाल खड़ा हो गया है. ट्रंप के भाषण से ठीक पहले लोग सड़कों पर उतर आए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर ट्रंप को 'वॉर क्रिमिनल' और 'झूठा' बताया. सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों के हाथों में ट्रंप को 'पागल' और 'झूठा' बताने वाले पोस्टर थे.
जिन प्रदर्शन कारियों ने ट्रंप के काफिले का रास्ता रोकने की कोशिश की, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लिए जाने के दौरान भी प्रदर्शनकारी चिल्ला-चिल्लाकर ट्रंप को 'वॉर क्रिमिनल' (युद्ध अपराधी) बताते रहे.
दरअसल, मंगलवार सुबह से ही न्यूयॉर्क की सड़कों पर ट्रंप के विरोध में लोग इकट्ठा होने लगे थे. मैनहैटन की एक प्रमुख सड़क पर कई लोग जमा हुए और ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी बात यह रही कि आम लोगों के साथ न्यूयॉर्क के बड़े नेता (स्टेट सीनेटर) एरिक बॉचर भी खुद सड़क पर आकर बैठे थे.
सीनेटर बॉचर ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए साफ कहा कि ट्रंप सरकार लोकतंत्र के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया पर पहरा बिठाया जा रहा है और व्हाइट हाउस में स्वतंत्र पत्रकारों को रोककर सरकार अपनी मर्जी का प्रचार तंत्र चला रही है.
सीनेटर बॉचर ने आरोप लगाया कि ट्रंप शासन में पर्यावरण और बेजुबान जानवरों को बचाने वाले जरूरी कानूनों को कमजोर किया जा रहा है. जिन सरकारी और कानूनी संस्थाओं पर आम अमेरिकी सालों से भरोसा करते आए हैं, ट्रंप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं.
बॉचर का सीधा कहना था कि सरकार की इन मनमानियों को देखकर अब चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जा सकता.
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