अब ये बम मत गिराओ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं... नींद से उठकर नेतन्याहू पर क्यों भड़क गए ट्रंप

Iran Israel War: ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग के बीच उस वक्त राहत भरी खबर आई. जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति की घोषणा की. लेकिन लेकिन महज कुछ ही घंटे बाद इजरायल ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए ईरान पर बमों की बारिश कर दी. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का उल्लंघन करने के लिए इजरायल और ईरान दोनों की तीखी आलोचना की है. ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप इजरायल से 'नाखुश' हैं. उन्होंने सीजफायर की समय सीमा बीत जाने के बाद भी इजरायल पर हमले करने का आरोप लगाया.

'मैं इजरायल की कार्रवाइयों से खुश नहीं हूं'

मंगलवार (24 जून) को हेग में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 'इजरायल अब जो कर रहा है. वह इस बात से खुश नहीं हैं. और उन्होंने तेहरान पर 'समय सीमा के बाद एक मिसाइल दागने' का आरोप लगाया.

#WATCH | US President Donald Trump says "I am not happy that Israel is going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard, and it missed its target. Now Israel is going out. These guys gotta calm down. Ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded… https://t.co/vpJ8ELL9SF pic.twitter.com/DpAjHTK8XK

— ANI (@ANI) June 24, 2025