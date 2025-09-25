'ये कोई इत्तेफाक नहीं... UN में मुझपर हुआ ट्रिपल अटैक, ट्रंप ने की जांच की मांग

Donald Trump United Nations: डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र में उनके साथ 3 संदिग्ध घटनाएं हुईं. उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला दिया और इन गड़बड़ियों की जांच की मांग की. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सीक्रेट सर्विस इस जांच में शामिल है. अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट में ट्रम्प ने तीन बहुत भयावह घटनाओं का वर्णन किया, जो उनके अनुसार उनके कार्यक्रम में उपस्थित होने के दौरान हुईं. सबसे पहले, मुख्य भाषण स्थल तक जाने वाला एस्केलेटर जोर से रुक गया. यह एक झटके में रुक गया. यह आश्चर्यजनक है कि मेलानिया और मैं इन स्टील की सीढ़ियों के नुकीले किनारों पर मुंह के बल आगे की ओर नहीं गिरे. बात बस इतनी थी कि हम दोनों ने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था वरना बहुत बुरा होता. ट्रम्प ने आरोप लगाया कि एस्केलेटर को जानबूझकर रोका गया था. ट्रंप ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर हो गया था ब्लैकआउट

दूसरी घटना का वर्णन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व नेताओं को संबोधित करते समय मेरा टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैकआउट हो गया. जब मैं दुनिया भर के लाखों लोगों और हॉल में मौजूद महत्वपूर्ण नेताओं की भीड़ के सामने खड़ा था तो मेरा टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था. चारों तरफ कड़ाके की ठंड थी. मैंने तुरंत मन ही मन सोचा, 'वाह, पहले तो एस्केलेटर वाला कार्यक्रम, और अब खराब टेलीप्रॉम्प्टर. ये कैसी जगह है? उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 15 मिनट तक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के अपना भाषण जारी रखा, जब तक कि वह वापस ऑनलाइन नहीं आ गया. उन्होंने आगे कहा कि अच्छी खबर यह है कि भाषण को शानदार समीक्षाएं मिली हैं. शायद उन्हें इस बात की सराहना मिली होगी कि बहुत कम लोग वह कर सकते थे जो मैंने किया.

ट्रम्प ने यह भी आरोप लगाया कि हॉल में ध्वनि प्रणाली खराब हो गई थी, जिसके कारण नेता उनका भाषण नहीं सुन सके. भाषण देने के बाद मुझे बताया गया कि जिस सभागार में भाषण दिया गया था, वहां ध्वनि पूरी तरह से बंद थी और विश्व नेता जब तक इयरपीस का उपयोग नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं सुन सकते थे. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी भी उनकी बात नहीं सुन पा रही थी.

भाषण के अंत में मैंने सबसे पहले मेलानिया को देखा, जो बिल्कुल सामने बैठी थीं. मैंने पूछा, 'मैंने कैसा प्रदर्शन किया? और उन्होंने कहा कि मैं आपकी एक भी बात नहीं सुन पाई. इन घटनाओं को संयोग नहीं बताते हुए ट्रंप ने निष्कर्ष निकाला कि यह संयोग नहीं था, यह संयुक्त राष्ट्र में मेरे ऊपर ट्रिपल अटैक था. उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए. मैं इस पत्र की एक प्रति महासचिव को भेज रहा हूं और तत्काल जांच की मांग करता हूं.

ट्रंप ने लिखा कि एस्केलेटर पर लगे सभी सुरक्षा टेप सुरक्षित रखे जाने चाहिए, खासकर आपातकालीन स्टॉप बटन. इसमें सीक्रेट सर्विस शामिल है. इस घटना को कैमरे में लाइव कैद किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र में आए विश्व नेताओं सहित दुनिया भर के लाखों लोगों ने देखा. ट्रंप ने कहा कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. यहां आना हमेशा सम्मान की बात होती है. हमने पहले भी ऐसा किया है, और एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से यह थोड़ा ज़्यादा रोमांचक था. ऐसी चीजें होती रहती हैं.

व्हाइट हाउस ने दी जानकारी

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यदि संयुक्त राष्ट्र में किसी ने जानबूझकर एस्केलेटर को रोका है, जबकि राष्ट्रपति और प्रथम महिला उस पर चढ़ रहे थे तो उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए. लेविट ने द टाइम्स के एक लेख का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें कहा गया था कि ट्रम्प के आगमन के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने मजाक में कहा है कि वे एस्केलेटर और लिफ्ट बंद कर देंगे और उन्हें केवल यह बताएंगे कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें सीढ़ियां चढ़नी होंगी.