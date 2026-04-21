दुनिया के कई देशों की GDP से बड़ा ट्रंप का डिफेंस बजट! जहाज, फाइटर जेट और गोल्डन डोम पर खर्च होंगे हजारों करोड़ रुपये; आंकड़ा सुनकर चौक जाएंगे आप

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America Defence Budget : अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वित्त वर्ष 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट प्रस्ताव की जानकारी दी है. बता दें, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी रक्षा खर्च में साल-दर-साल सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है. ये अमेरिकी इतिहास में रक्षा खर्च का सबसे बड़ा प्रस्ताव है. बता दें, इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 44% की ग्रोथ हुई है. पेंटागन ने इस बार 'Presidential Priorities' नाम से एक नई श्रेणी बनाई है. इसमें गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन डोमिनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा उत्पादन क्षमता को शामिल किया गया है.
ड्रोन प्लेटफॉर्म और युद्धक्षेत्र लॉजिस्टिक्स के लिए 53.6 अरब डॉलर
ड्रोन सेक्टर में अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश प्रस्तावित किया गया है. बजट में स्वायत्त ड्रोन प्लेटफॉर्म और युद्धक्षेत्र लॉजिस्टिक्स के लिए 53.6 अरब डॉलर, जबकि हथियार, काउंटर-ड्रोन तकनीक और एडवांस सिस्टम्स के लिए 21 अरब डॉलर की डिमांड की गई है. डिफेंस ऑटोनोमस वारफेयर ग्रुप, जिसे पहले करीब 225 मिलियन डॉलर मिलते थे, उसका बजट बढ़ाकर लगभग 54 अरब डॉलर करने का प्रस्ताव है. अधिकारियों के मुताबिक, ये राशि मौजूदा तकनीकों को तेजी से लागू करने पर केंद्रित होगी. बजट में हथियारों की खरीद के लिए मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स का भी प्रस्ताव है. ताकि बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ छोटे और मध्यम सप्लायर्स को भी उत्पादन बढ़ाने में स्थिरता मिल सके.
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सैनिकों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
सैनिकों के वेतन में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. जूनियर सैनिकों को 7%, वरिष्ठ अधिकारियों को 6% और शीर्ष रैंकों को 5% वेतन ग्रोथ दी जाएगी. साथ ही 2027 में सेना में 44,000 अतिरिक्त जवानों की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, इस बजट में ईरान संघर्ष के लिए कोई राशि शामिल नहीं की गई है. पेंटागन अधिकारियों के मुताबिक, इसके लिए बाद में अलग सप्लीमेंट्री बजट लाया जा सकता है.