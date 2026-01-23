Advertisement
अपनी ही गुगली में कैसे फंसे ट्रंप? यूक्रेन-ताइवान बना बड़ी समस्या; अब जिनपिंग और पुतिन को कैसे रोकेगा यूएस

अपनी ही गुगली में कैसे फंसे ट्रंप? यूक्रेन-ताइवान बना बड़ी समस्या; अब जिनपिंग और पुतिन को कैसे रोकेगा यूएस

US Foreign Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतरराष्ट्रीय रणनीति पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि उनके हालिया बयान और कदम वैश्विक नेताओं के साथ तनावपूर्ण परिस्थितियों को पैदा कर रहे हैं. ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन और ताइवान को लेकर अपनी नीतियों का रुख स्पष्ट किया, लेकिन अमेरिका खुद अपनी रणनीति की गुगली में फंसता नजर आ रहा है. आइए समझते कैसे...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:39 PM IST
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतरराष्ट्रीय नीतियां अब उनके लिए खुद चुनौती बनती दिख रही हैं. यूक्रेन और ताइवान को लेकर ट्रंप के हालिया बयान और कदम अमेरिका को वैश्विक दबाव और मुश्किल परिस्थितियों में फंसा रहे हैं. 

विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप अपनी गुगली में फंस चुके हैं. इससे रूस और चीन के नेता पुतिन और शी जिनपिंग को रणनीतिक फायदा हो सकता है. यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप ने रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया, लेकिन साथ ही पुतिन के साथ रिश्तों में सुधार की कोशिशों का भी जिक्र किया. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी नीति अस्पष्ट नजर आती है और यूक्रेन के संघर्ष के समाधान में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठते हैं. 

ताइवान को लेकर ट्रंप ने दोहराया अपना समर्थन 

ताइवान के मामले में भी अमेरिका की स्थिति स्पष्ट नहीं है. ट्रंप ने ताइवान के प्रति अपना समर्थन दोहराया, लेकिन साथ ही चीन के साथ व्यापार और सुरक्षा सहयोग में ढील दी है. इससे चीन के लिए क्षेत्रीय दबाव बढ़ाने के मौके खुल गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की दोहरी नीति पुतिन और जिनपिंग जैसी महाशक्तियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. 

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि ट्रंप की रणनीति में स्पष्टता की कमी अमेरिका को अपने ही नीतिगत निर्णयों में उलझा रही है. यूक्रेन और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अमेरिका की दोहरी नीति के चलते विश्व नेताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि अमेरिका वास्तव में किस तरफ है. इसका नतीजा यह हो सकता है कि पुतिन और जिनपिंग जैसे नेता अपनी योजनाओं को और मजबूत करें. 

अमेरिका का स्पष्ट रुख ना होना दुनिया के लिए संकट

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ट्रंप का यह रुख केवल वर्तमान संकटों में अमेरिका को कमजोर नहीं करता, बल्कि लंबे समय में वैश्विक नेतृत्व पर भी असर डाल सकता है. यूक्रेन और ताइवान में संघर्ष सिर्फ स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दा नहीं हैं. ये वैश्विक सुरक्षा और व्यापार पर भी गहरा असर डालते हैं. 

इस हालात में अमेरिका का स्पष्ट और एकसमान रुख न होना वैश्विक व्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर सकता है. इसके अलावा, ट्रंप के हालिया बयान और कदमों ने अमेरिकी विदेश नीति में ध्रुवीकरण और बढ़ा दिया है. कांग्रेस और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे अमेरिका की वैश्विक कार्रवाई की क्षमता कमजोर हो सकती है. 

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप को चीन और रूस जैसी महाशक्तियों को रोकने के लिए स्पष्ट, रणनीतिक और सुसंगत नीति अपनानी होगी. अमेरिका की विदेश नीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ट्रंप अपनी गुगली से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन्हें न केवल यूक्रेन और ताइवान जैसे जटिल मुद्दों पर रुख स्पष्ट करना होगा, बल्कि चीन और रूस के साथ व्यावहारिक संवाद और दबाव की रणनीति भी बनानी होगी.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं.

Donald Trump

