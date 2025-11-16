अमेरिका में कोहराम, तेजी से खत्म हो रहीं नौकरियां, कंपनियों के बुरे हाल, आखिर वजह क्या है?

America domestic companies closing down: अमेरिका में नौकरियों का संकट तेजी से बढ़ रहा है. इसका कारण छोटी कंपनियों में बड़े पैमाने पर की जा रही कर्मचारियों की छंटनी हैं. अक्टूबर में लगातार चौथे महीने नए कर्मचारियों की भर्ती में गिरावट दर्ज की गई है. द कोबेइसी लेटर के मुताबिक अब तक 5900 से ज्यादा नौकरियां छोटी कंपनियों में खत्म हो चुकी हैं. नौकरियों में कटौती के लिए तीन मुख्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट सर्विसेज की 4480 नौकरियां, प्रोफेशनल- साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज की 4330 नौकरियां और रिटेल ट्रेड भी शामिल है.

शटडाउन

इतना ही नहीं इस बीच अमेरिका की घरेलू कंपनियों के आंकड़ों में भी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है. घरेलू कंपनियों में 2022 से अब तक 31% की कमी आई है. कोबेइसी लेटर का कहना है कि अगर गिरावट इसी तरह जारी रही तो ये संख्या इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकती है. ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए 43 दिनों के सरकारी शटडाउन के कारण अमेरिका में महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े भी जारी नहीं हो पाए. जिसके चलते लेबर विभाग अब सितंबर महीने में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों की रिपोर्ट डेढ़ महीने की देरी से अगले गुरुवार को जारी करेगा.

यह भी पढ़ें: मस्क के बाद अब इस करीबी ने छोड़ा ट्रंप का साथ... राष्ट्रपति पर लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

डेटा ब्लैकआउट

डेटा ब्लैकआउट के चलते फेडरल रिजर्व, कारोबारी जगत और नीति निर्माताओं के अलावा निवेशकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. क्योंकि, वो महंगाई, नौकरियों में वृद्धि और जीडीपी जैसे महत्वपूर्ण अनुमान का पता नहीं लगा पाएंगे. अमेरिका में राजनीतिक विवाद के चलते लेबर डिपार्टमेंट, आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो और जनगणना ब्यूरो की 30 से ज्यादा रिपोर्ट अटक गई हैं. सबसे अहम बात यह रही कि लगातार सात हफ्तों से बेरोजगारी भत्ते के नए आवेदनों की रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई है. अमेरिका में लगातार हो रही नौकरी कटौती को लेकर लगातार मीडिया और एजेंसी की तरफ से चिंता जताई जा रही है. घरेलू कंपनियों में लगातार दर्ज की रही गिरावट अमेरिका के कॉर्पोरेट के लिए गहरे संकट को दर्शा रहा है.