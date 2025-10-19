Advertisement
अब इस देश से नाराज हुए ट्रंप, राष्ट्रपति को कह दिया ड्रग लीडर; सब्सिडी भी कर दी बंद

US Stations: ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ट्रंप ने पेट्रो को अवैध ड्रग लीडर बताया और कहा कि वह कोलंबिया में बड़े पैमाने पर ड्रग उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:16 PM IST
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर अवैध ड्रग लीडर होने का आरोप लगाया और देश को दी जाने वाली सभी अमेरिकी सब्सिडी को तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की. शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि यह कोलंबिया में अब तक का सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया है और पेट्रो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि अमेरिका उन्हें भारी सब्सिडी देता आ रहा है. आज से कोलंबिया को किसी प्रकार की कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी.

 हत्या के मैदानों को करो बंद: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया में मादक पदार्थों का उत्पादन अमेरिकी नागरिकों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका में भारी मात्रा में ड्रग्स बेचना है जिससे मौत, विनाश और तबाही मचती है. उन्होंने कोलंबियाई राष्ट्रपति को एक कमतर और बेहद अलोकप्रिय नेता बताया और चेतावनी दी कि अगर पेट्रो ने अपने देश के हत्या के मैदानों को बंद नहीं किया तो अमेरिका उन्हें बंद कर देगा और वो भी अच्छे तरीके से नहीं.

बता दें इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि हाल ही में अमेरिका ने कैरिबियन सागर में एक पनडुब्बी जहाज को नष्ट किया जो फेंटेनाइल और अन्य मादक पदार्थ लेकर अमेरिका की ओर बढ़ रहा था. इस कार्रवाई को उन्होंने नार्कोटेररिस्ट के खिलाफ सैन्य अभियान करार दिया. इस कार्रवाई में जहाज पर सवार 4 लोगों में से दो की मौत हो गई, जबकि दो को अमेरिकी नौसेना ने बचा लिया. ट्रंप के अनुसार, बचे हुए दो लोगों को उनके देशों इक्वाडोर और कोलंबिया भेजा जाएगा. हालांकि इक्वाडोर सरकार ने प्रत्यावर्तन की किसी योजना की जानकारी होने से इनकार किया है, और कोलंबिया की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Donald Trump

