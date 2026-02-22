Advertisement
Hindi Newsदुनियाहॉस्पिटल शिप के बहाने ग्रीनलैंड में अमेरिका की एंट्री? समझिए क्या है ट्रंप का आर्कटिक गेम प्लान

हॉस्पिटल शिप के बहाने ग्रीनलैंड में अमेरिका की एंट्री? समझिए क्या है ट्रंप का 'आर्कटिक गेम प्लान'

Greenland Medical Vessel: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड में मेडिकल हेल्प के लिए यूएस नेवी की शिप USNS Mercy को भेजने की घोषणा की है. अमेरिका इसे ट्रंप का मानवीय कदम बता रहा है लेकिन ट्रंप के इस कदम को आर्कटिक क्षेत्र में यूएसए की मौजूदगी बढ़ाने का प्रयास माना जा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 09:20 AM IST
फोटो- X
फोटो- X

USNS Mercy: आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड में एक बड़ी हॉस्पिटल शिप भेजने का ऐलान किया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि यह जहाज वहां के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है. अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह एक मानवीय सहायता मिशन है.

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि अमेरिका लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री के साथ मिलकर काम कर रहा है और ग्रीनलैंड के बीमार और उपेक्षित लोगों की देखभाल के लिए एक बड़ी हॉस्पिटल शिप भेजी जा रही है. बता दें ट्रंप ने पोस्ट के साथ अमेरिकी नौसेना के प्रमुख हॉस्पिटल शिप USNS Mercy की तस्वीर भी साझा की है.

fallback

गौरतलब है कि दिसंबर में ट्रम्प ने जेफ लैंड्री को आर्कटिक क्षेत्र के लिए विशेष दूत नियुक्त किया था. ऐसे में यह मिशन केवल स्वास्थ्य सेवा तक सीमित नहीं, बल्कि आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की सक्रियता बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है.

लैंड्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने पर गर्व जताया है. इस बीच बता दें कि अभी यह साफ नहीं है कि ग्रीनलैंड में हेल्थ से जुड़ी समस्या क्या है और इस मिशन का असली मकसद क्या है. अमेरिका ने ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रम्प ने हाल ही में नाटो प्रमुख के साथ बातचीत में ग्रीनलैंड से जुड़े भविष्य के समझौते की रूपरेखा तैयार करने का संकेत दिया था. 

आखिर क्यों आधी दुनिया के लिए खास बना हुआ है ग्रीनलैंड  

ग्रीनलैंड आधिकारिक तौर पर डेनमार्क (Denmark) के अधीन एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है. उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक समुद्री मार्गों पर ग्रीनलैंड की लोकेशन इसे रूस-चीन समेत वैश्विक शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है. बता दें कि ट्रम्प इससे पहले भी ग्रीनलैंड को लेकर अपनी रुचि जाहिर कर चुके हैं, जिससे यूरोपीय राजनयिक हलकों में असहजता देखी गई थी. ऐसे में हॉस्पिटल शिप की तैनाती को सॉफ्ट पावर के जरिए प्रभाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा हैं. 

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Donald TrumpGreenlandUSNS MercyUS Navy

