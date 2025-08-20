DNA: सीजफायर का सरपंच या युद्ध का सौदागर? ट्रंप का अगला टारगेट कौन, किस देश पर 'कब्जा' करने की योजना है?
DNA: सीजफायर का सरपंच या युद्ध का सौदागर? ट्रंप का अगला टारगेट कौन, किस देश पर 'कब्जा' करने की योजना है?

DNA Analysis: आपको ट्रंप सरकार का लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में जानना चाहिए. अमेरिकी नेवी ने अपने तीन युद्धपोतों को वेनेजुएला भेजने का फैसला किया है. इन युद्धपोतों के साथ ही साथ अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के 4 हजार जवान भी तैनात किए जाएंगे. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:42 PM IST
DNA: सीजफायर का सरपंच या युद्ध का सौदागर? ट्रंप का अगला टारगेट कौन, किस देश पर 'कब्जा' करने की योजना है?

DNA Analysis: DNA में आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं. जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में सीजफायर वाले सरपंच बने ट्रंप एक देश पर कब्जा करने वाले हैं. इस विश्लेषण को समझने के लिए. आपको सबसे पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का एक कथन जरूर पढ़ना चाहिए. विंस्टन चर्चिल ने दुनिया के बड़े नेताओं को लेकर कहा था. जो लोग राजनीतिक शक्ति के फेर में फंस जाते हैं. वो पहले तानाशाह जैसा बर्ताव करते हैं और आखिरकार वो उन हालात को संभाल नहीं पाते. जो उनकी बेकाबू जिद ने पैदा किए हैं.

ट्रंप के साथ चर्चिल के इस कथन को क्यों जोड़ा जा रहा है. ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्रंप सरकार का लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में जानना चाहिए. अमेरिकी नेवी ने अपने तीन युद्धपोतों को वेनेजुएला भेजने का फैसला किया है. इन युद्धपोतों के साथ ही साथ अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के 4 हजार जवान भी तैनात किए जाएंगे. दलील दी गई है कि इस तैनाती का मकसद वेनेजुएला से अमेरिका आने वाली ड्रग्स की सप्लाई रोकना है. इसके साथ ही साथ अमेरिकी नौसेना उन ड्रग कार्टेल्स यानी गैंग्स पर भी कार्रवाई करेगी. जो वेनेजुएला से घुसपैठियों को अमेरिका भेजने का काम करते हैं. ट्रंप सरकार का दावा है कि इस कदम के जरिए अमेरिका में वेनेजुएला के अपराधियों के नेटवर्क पर लगाम लगाई जाएगी.

डॉनल्ड ट्रंप का मशीनगन

इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी समाज में ड्रग्स वाकई एक समस्या बन चुकी है, लेकिन ड्रग्स के तस्करों को रोकने के लिए सीधे अमेरिकी नेवी का इस्तेमाल करना. ये संकेत देता है कि अपनी ताकत के बूते ट्रंप अब दूसरे देशों में सीधी सैन्य दखल देने की हद तक पहुंच चुके हैं. जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी कहा जा सकता है. ट्रंप की इस पूरी योजना को समझने के लिए आपको व्हाइट हाउस की उस प्रवक्ता का बयान भी पढ़ना चाहिए, जिन्हें डॉनल्ड ट्रंप मशीनगन कहते हैं.

ट्रंप का असली मकसद क्या है?

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि ड्रग्स तो सिर्फ बहाना है. ट्रंप का असली मकसद वेनेजुएला की वर्तमान मादुरो सरकार को निशाना बनाना है. इससे पहले ट्रंप सरकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर 435 करोड़ रुपए का ईनाम भी घोषित कर चुकी है. ट्रंप ने नौसेना और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज की तैनाती का ऑर्डर दिया तो उनके चिर प्रतिद्विंदी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी पलटवार किया. वेनेजुएला से ट्रंप को किस तरह जवाब मिला, ये भी आपको समझना चाहिए.

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति HUGO CHAVEZ 

मादुरो सरकार ने वेनेजुएला में फौज के साथ ही साथ नेशनल मिलिशिया की तैनाती का ऐलान किया है. मादुरो सरकार ने अधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि मिलिशिया में देश के 45 लाख नागरिक शामिल किए जाएंगे. हम आपको बता दें कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति HUGO CHAVEZ ने इस नागरिक मिलिशिया की स्थापना की थी. इस मिलिशिया में सरकार का समर्थन करने वाले नागरिक शामिल हैं. और इन नागरिकों को सरकार की तरफ से छोटे हथियार भी मिलते हैं. यानी ये सरकार की समानांतर फौज जैसी भूमिका निभाती है.

आखिर ट्रंप को वेनेजुएला जैसे छोटे से देश से क्या परेशानी है?

एक तरफ अमेरिकी नेवी और दूसरी तरफ 45 लाख की मिलिशिया. मायने साफ हैं कि ट्रंप और मादुरो आमने-सामने की टक्कर का मन बना चुके हैं. हो सकता है आपके अंदर सवाल उठ रहा हो आखिर ट्रंप को वेनेजुएला जैसे छोटे से देश से क्या परेशानी है. इसका जवाब समझने के लिए आपको अगली जानकारी जाननी चाहिए.

लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के पास तेल के सबसे बड़े भंडार हैं. ट्रंप के आलोचक मानते हैं कि मादुरो को हटाकर ट्रंप तेल के इन भंडारों को अमेरिकी कंट्रोल में लाना चाहते हैं. दूसरी बड़ी वजह है अमेरिका में बसे वेनेजुएला के विस्थापित नागरिक, जो मादुरो के वामपंथी शासन के विरोधी हैं. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि ट्रंप इस वामपंथ विरोधी वोट को अपने समर्थन में लामबंद करना चाहते हैं. और तीसरी सबसे बड़ी वजह है लैटिन अमेरिका में प्रभाव बढ़ाना. आज की तारीख में सिर्फ वेनेजुएला और ब्राजील ऐसे देश हैं, जो ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं. अगर इन दोनों देशों में भी...अमेरिका समर्थित सरकार स्थापित हो गई...तो दुनिया के नक्शे पर अमेरिका के प्रभाव वाला क्षेत्र बढ़ जाएगा.

ट्रंप और मादुरो की अदावत का इतिहास

ब्राजील से हिसाब किताब करने के लिए ट्रंप ने 50 फीसदी के टैरिफ का दांव चला है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर ट्रंप का हर दबाव नाकाम साबित हुआ है. दो बार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बनने के बावजूद वेनेजुएला को ट्रंप झुका नहीं पाए हैं. ट्रंप और मादुरो की इस अदावत का इतिहास भी आपको समझना चाहिए.

वर्ष 2017 से 2021 के बीच जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे. तो ट्रंप सरकार ने मादुरो विरोधियों को समर्थन दिया था. हालांकि इस समर्थन के बावजूद वर्ष 2018 के चुनाव में मादुरो को जीत मिली थी. वर्ष 2020 में अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल व्यापार पर प्रतिबंध सख्त कर दिए थे. बावजूद इसके मादुरो ने सस्ते दाम पर तेल बेचना जारी रखा. वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों में. स्पेन और इटली जैसे अमेरिका के मित्र देश भी शामिल हैं. वर्ष 2025 में ट्रंप सरकार ने अमेरिका में मादुरों के सहयोगियों के खाते और संपत्तियां जब्त कर लिए थे. जिसके बाद मादुरो ने ट्रंप सरकार से किसी भी किस्म की बातचीत करने से साफ इंकार कर दिया था.

अमेरिका का उपनिवेशवाद!

बार-बार नाकाम होने के बाद आखिरकार ट्रंप ने वेनेजुएला से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई की शुरुआत का फैसला लिया है और गौर करने वाली बात ये है कि अमेरिका जैसी सुपरपावर की सैन्य धमकी से भी मादुरो को रत्ती भर डर नहीं लग रहा. ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में सैन्य दखल के जरिए सरकारें बदलने या फिर तख्तापलट की कोशिश की हो. ऐसे सैन्य अभियानों का लंबा चौड़ा इतिहास है. जिसे आज भी कुछ तबकों में अमेरिका का उपनिवेशवाद कहा जाता है.

41 दिनों तक चले सैन्य अभियान:  350 सैनिकों की मौत 

क्यूबा में अमेरिका तीन बार सैन्य अभियान को अंजाम दे चुका है. डोमिनिकन रिपब्लिक, पनामा और हैती में दो बार अमेरिकी फौज उतर चुकी है. ग्रेनाडा, होंडुरास और बोलिविया में अमेरिका पर तख्तापलट कराने के आरोप भी लग चुके हैं. दूसरे देशों में सैन्य दखल और लैटिन अमेरिका में दबाव बढ़ाने की इस अमेरिकी नीति के कई ऐसे चैप्टर हैं, जिनपर आज भी चर्चा की जाती है. इन अध्यायों में एक था पनामा में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई. वर्ष 1989 में पनामा की तत्कालीन सरकार को गिराने के लिए 27 हजार अमेरिकी सैनिक पनामा की धरती पर उतरे थे. 41 दिनों तक चले इस सैन्य अभियान में तकरीबन 350 सैनिक मारे गए थे और पनामा की तत्कालीन सरकार को हटा दिया गया था.

इसी इतिहास की वजह से राजनीतिक शास्त्र के जानकार हमेशा अमेरिका की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते रहे. यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होकर बना अमेरिका खुद उपनिवेशवाद की नीति पर चलने लगा. अमेरिका की इन्हीं नीतियों को लेकर राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ NOAM CHOMSKY ने कहा था. लैटिन अमेरिकी देशों की जिन नीतियों को अमेरिका विरोधी कहा जाता है. वो दरअसल, उस वैचारिक उपनिवेशवाद से आजादी हासिल करने की कोशिश है, जो अमेरिका ने सालों से इन देशों के ऊपर थोप रखी थी.

अमेरिका की इन नीतियों की कई मंचों से आलोचना हो चुकी है, लेकिन नीतियों को बदलने या सुधारने की बजाय ट्रंप उन्हें सख्त करते जा रहे हैं. वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और ब्राजील के खिलाफ टैरिफ वॉर भी ट्रंप की इसी जिद का एक हिस्सा नजर आता है. DNA में मंगलवार को हमने आपको दिखाया था, जिस तरह चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हर स्थिति में अपना फायदा ढूंढते हैं. उसी तरह यूक्रेन के युद्धविराम में हथियारों की डील करके ट्रंप ने अपना फायदा ढूंढा है. लेकिन वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान करके अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज़ को वेनेजुएला भेजने का फैसला लेकर ट्रंप ने जिनपिंग के साथ अपनी एक और समानता को जाहिर कर दिया है. ये समानता है विस्तारवाद के विचारों की, जो जिनपिंग ने तिब्बत में किया और ताइवान में करना चाहते हैं. कुछ उसी तरह का विस्तारवाद ट्रंप लैटिन अमेरिकी देशों में भी स्थापित करने का इरादा रखते हैं.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

DNA Analysis Donald Trump

