सारी दुनिया को ही हड़काने में लगे हैं ट्रंप! अफगानिस्तान के बाद इस पिद्दी से देश पर क्यों बरसे

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला से निकोलस मादुरो की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका भेजे गए कैदियों और मानसिक संस्थानों के लोगों को तुरंत वापस भेजने की मांग की है. जानकारी के अनुसार, ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो उन्हें वेनेजुएला को कीमत चुकानी पड़ेगी. अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रम्प ने लिखा कि हम चाहते हैं कि वेनेजुएला उन सभी कैदियों और मानसिक संस्थानों के लोगों को तुरंत स्वीकार कर ले जिन्हें वेनेजुएला के नेतृत्व ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जबरन घुसा दिया है. ट्रंप ने कहा कि ऐसे राक्षसों द्वारा हजारों लोगों को चोट पहुंचाई गई है या मार दिया गया है और चेतावनी दी कि उन्हें हमारे देश से तुरंत बाहर निकालो, अन्यथा जो कीमत तुम चुकाओगे वह अकल्पनीय होगी!

मादुरो प्रशासन से नाखुश है ट्रंप

बता दें, ट्रंप की यह चेतावनी वाशिंगटन और मादुरो प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है जिसे अमेरिका आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता. हाल के दिनों में अमेरिकी सेना ने ट्रंप के निर्देशों के तहत काम करते हुए कथित तौर पर मादक पदार्थों के आतंकवाद में शामिल वेनेज़ुएला के जहाजों को निशाना बनाकर तीन हमले किए हैं. अगस्त में अमेरिकी विदेश विभाग ने मादुरो की गिरफ्तारी या दोषसिद्धि में सहायक सूचना देने पर इनाम की राशि 2.5 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 5 करोड़ डॉलर कर दी थी. ह्यूगो चावेज की मृत्यु के बाद 2013 से वेनेज़ुएला के नेता मादुरो, नारकोटिक्स रिवॉर्ड प्रोग्राम के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक का इनाम है.