ट्रंप की दूसरी ब्रिटेन यात्रा में शाही ठाठ-बाट, विरोध प्रदर्शनों के चलते अचूक सिक्योरिटी

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूके के दौरे पर हैं. यहां पर उनकी निगरानी करने के लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है. जानिए ट्रंप की सुरक्षा की निगरानी कैसे हो रही है.
United Kingdom News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर हैं. दौरे पर पहुंचने के बाद ट्रंप का विंडसर कैसल में शाही सम्मान के साथ स्वागत किया गया. ट्रंप के दौरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई थी क्योंकि हाल में ही उनके सहयोगी की हत्या कर दी गई थी ऐसे में ट्रंप की भी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई. हालांकि ट्रंप का काफी विरोध भी देखने को मिला, यहां पर 6000 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई. जानिए कैसे है ट्रंप की हाई-टेक सुरक्षा?
ट्रंप की कड़ी सुरक्षा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की दूसरी यात्रा में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती साल 2019 की तरह ही है. 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, इतना ही नहीं अधिकारियों ने विंडसर शहर के चारों ओर रिंग ऑफ स्टील घोषित कर दिया गया. जिसमें सड़कों को बंद कर दिया गया, बैरियर लगाया गया, कुत्तों की तैनाती गई, घुड़सवार की तैनाती हुई, साथ ही साथ हवाई क्षेत्र पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया. इस क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है.
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला ने विंडसर कैसल में किया, क्योंकि इस समय बकिंघम पैलेस में काम चल रहा है. इसके अलावा ट्रंप छोटे मार्गों पर सफर करने के लिए मरीन वन, सिकोरस्की वीएच-3डी सी किंग हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे, जिसके साथ नकली विमान और ऑस्प्रे एमवी-22 भी होंगे जो कर्मचारियों और सेवा दल को ले जाएंगे. ब्रिटेन में ट्रम्प अपनी बख्तरबंद कैडिलैक लिमोज़ीन "द बीस्ट" में यात्रा करते हैं. इसमें कवच-युक्त बॉडी और बुलेटप्रूफ खिड़कियां हैं, जो इसके लगभग नौ टन (20,000 पाउंड) के भारी वजन में योगदान करती हैं.
क्यों कड़ी है सुरक्षा?
Wion की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा उनके सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या और जेफरी एपस्टीन फाइलों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच हो रही है. साथ ही ट्रंप की कई नीतियों की वजह से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है. प्रदर्शनकारी जेफरी एपस्टीन फाइलों को जारी करने की मांग कर रहे हैं.