अलास्का में पुतिन की हार? बैकफुट पर आया रूस, पांच यूक्रेनी इलाकों में दी रियायत, ‘लाल झंडे’ पर दिखाई नरमी

Alaska Meeting: अलास्का में हुई ट्रंप-पुतिन बैठक ने यूक्रेन जंग पर नए संकेत दिए हैं. रूस पहली बार पांच विवादित यूक्रेनी क्षेत्रों समेत कुछ हिस्सों पर ‘दुर्लभ’ रियायत दी. हालांकि, पुतिन ने नाटो सदस्यता का विरोध बरकरार रखा, लेकिन अनुच्छेद-5 जैसी सुरक्षा गारंटी पर नरमी दिखाई.
Trump-Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन के बीच अलास्का में हुई अहम बैठक में यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा संकेत मिला है. लंबे वक्त से चले आ रहे 'जमीन के आदान-प्रदान' (land swaps) के मुद्दे पर रूस अब पहले से नरम रुख दिखा रहा है.
इस बैठक में यूक्रेन के 'जमीन के आदान-प्रदान' पर कुछ रियायतें दी हैं. ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के मुताबिक, रूस अब इन आदान-प्रदान को आधिकारिक प्रशासनिक सीमाओं की बजाय मौजूदा युद्ध की लाइनों (front lines) के आधार पर देखने को तैयार है. उन्होंने कहा कि रूस ने पांच विवादित इलाकों पर मेज पर कुछ रियायतें दी हैं. विटकॉफ ने बताया कि यह मुद्दा जल्द ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर भी उठाया जाएगा. उनका कहना है कि उम्मीद है, उस वक्त कुछ ठोस फैसले लिए जा सकेंगे.
विटकॉफ ने इस कदम को मास्को की तरफ से लचीलेपन का पहला संकेत बताया, लेकिन जोर देकर कहा कि यह अभी भी पूर्ण शांति समझौते से दूर है. उन्होंने कहा, 'यह अहम था और इसका मतलब यह नहीं कि यह पर्याप्त है.' उन्होंने आगे कहा, 'मुद्दा यह था कि हमें अंतिम शांति समझौते पर पहुंचने के उनके विचार में कुछ नरमी दिखाई देने लगी थी. पुतिन ने कथित तौर पर युद्ध समाप्त करने की शर्त के रूप में यूक्रेन से पूर्व में डोनेट्स्क और लुहान्स्क को सौंपने की मांग की है, जबकि दक्षिण में खेरसॉन और जापोरिज्जिया में मौजूदा युद्ध रेखाएं स्थिर रखने पर सहमति जताई है.
दूत ने यह भी बताया कि पुतिन ने एक अलग प्रपोजल कबूल कर लिया है, जिसके तहत अमेरिका और यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को 'अनुच्छेद 5 जैसी' सुरक्षा गारंटी दे सकते हैं, जो नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत के बराबर है. विटकॉफ ने कहा, 'हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश सुरक्षा गारंटी के लिए अनुच्छेद 5 जैसी भाषा प्रभावी रूप से पेश कर सकते हैं.'
उन्होंने बताया कि इस नजरिए ने नाटो सदस्यता पर रूस की लाल रेखा को दरकिनार कर दिया, 'इसलिए पुतिन ने कहा है कि लाल झंडा नाटो में एंट्री है. और इसलिए हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि यह मान लिया जाए कि यह लागू होगा, यह मानते हुए कि यूक्रेनियन इस पर सहमत हो सकते हैं. हम निम्नलिखित रियायत हासिल करने में सक्षम थे. ताकि अमेरिका अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा प्रदान कर सकता है.' विटकॉफ ने कहा कि यह 'पहली बार था जब हमने रूसियों को इस पर सहमत होते सुना था.' इसे अलास्का मीटिंग के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक के रूप में पेश किया.