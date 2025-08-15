DNA: लावरोव की टीशर्ट पर क्यों लिखा था CCCP, इसके पीछे क्या है संदेश? रूस से बातचीत हुई फेल तो क्या करेंगे ट्रंप

DNA Analysis: पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ट्रंप और पुतिन की मुलाकत पर हैं. लेकिन इन दो नेताओं के अलावा अगर किसी पर सब की नजरें हैं तो वो हैं सर्गेई लावरोव. लावरोव का इस मीटिंग में कितना अहम रोल है. अब वो समझिये. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले उनके दूत यानी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अलास्का पहुंचे. लावरोव इस वार्ता में क्या रोल निभाएंगे. ये आपको आगे विस्तार से समझाएंगे. लेकिन अलास्का पहुंचते ही उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी टीशर्ट के जरिये एक मैसेज दे दिया.

सर्गेई लावरोव ने जो टीशर्ट पहनी है वो 120 डॉलर यानी 10 हजार रुपये की है. ये टीशर्ट कोई फैशन नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट है. इसपर लिखा है CCCP. इसका मतलब होता है USSR यानी भूतपूर्व सोवियत यूनियन. अलास्का में सोवियत यूनियन लिखे टीशर्ट पहनकर पहुंचने के मायने कितने गहरे हैं, इसे भी समझने की जरूरत है.

इस टीशर्ट के दो मायने हो सकते हैं. क्या इस टीशर्ट के जरिये लावरोव अमेरिका को ये याद दिलाना चाहते हैं कि सोवियत संघ कभी अमेरिका का सहयोगी देश हुआ करता था. लेकिन इस टीशर्ट के मायने कुछ और भी हो सकते हैं. एक तरफ जेलेंस्की बार बार ये कह रहे हैं कि वो यूक्रेन का एक टुकड़ा भी रूस को नहीं देगा. ट्रंप कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों की अदला बदली करवाएंगे. इस बीच इस टीशर्ट के जरिये क्या रूस के विदेश मंत्री ने सोवियत संघ की याद दिला दी है. वही सोवियत संघ जिसमें रूस समेत 15 देश हुआ करते थे. यूक्रेन, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान. ये सभी देश सोवियत संघ का ही हिस्सा थे. माना जा रहा है कि इस टीशर्ट से लावरोव ने ये इशारा कर दिया है यूक्रेन का जो हिस्सा उन्होंने इस जंग में हासिल किया है, उसे वापस करने का इरादा बिल्कुल नहीं है.

लावरोव कौन हैं?

75 साल के लावरोव को रूस का चाणक्य माना जाता है. उन्हें सीधा-सपाट बयान देने के लिए जाना जाता है. कूटनीति के मामले में उनका फिलहाल कोई तोड़ नहीं है. क्योंकि जितना उनका राजनीतिक करियर है. उतना अलास्का में मौजूद किसी नेता का नहीं है.

लावरोव 2004 से रूस के विदेश मंत्री हैं. लावरोव को रूस की विदेश नीति का वास्तुकार माना जाता है. ईराक युद्ध, क्रीमिया पर कब्जा के दौरान इन्होंने अहम रोल निभाया. 1994 से 2004 तक लावरोव इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत थे. 1972 से वो रूस के फॉरेन सर्विस में हैं. लावरोव के अनुभव का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए की वो अब अपने सामने पांचवें अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन से डील कर रहे हैं. यही वजह है कि कुछ लोग इन्हें रूस का चाणक्य कहते हैं. तो कुछ इन्हें IRON MAN OF RUSSIA कहते हैं. पश्चिमी देशों में एक समय व्यावहारिक और सक्षम राजनयिक के रूप में जाने जाने वाले लावरोव ने पुतिन के क्रेमलिन की राजनीति के साथ तालमेल बिठाते हुए तेजी से टकरावपूर्ण और कभी-कभी आक्रामक लहजा अपनाया है. यही वजह है कि कई जानकार ट्रंप के लिए पुतिन से बड़ा चैलेंज लावरोव को मान रहे हैं.

अगर वार्ता फेल हुई तो पुतिन और ट्रंप के पास क्या ऑप्शन होंगे?

तो अलास्का इस वक्त सबसे बड़ी मीटिंग के लिए तैयार है. अभी से कुछ ही देर में पुतिन और ट्रंप एक कमरे में आमने सामने होंगे. यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर बात होगी. लेकिन अगर इस वार्ता से कोई समाधान नहीं निकला तो क्या होगा? अगर वार्ता फेल हुई तो पुतिन और ट्रंप के पास क्या ऑप्शन होंगे?

जिस तरह से अमेरिका ने इस मीटिंग से पहले कहा है कि अगर रूस ने सीजफायर नहीं किया तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ऐसे में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि:-

- अमेरिका रूस पर सैंक्शन बढ़ा देगा.

- रूस के व्यापार करने वाले देश जैसे भारत पर अमेरिका टैरिफ बढ़ा देगा. अमेरिका पहले ही ऐसा इशारा भी कर चुका है.

- साथ ही ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ा देंगे. रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को और हथियार भी भेजे जा सकते हैं.

वार्ता अगर फेल हुई तो पुतिन क्या कर सकते हैं वो भी समझने की जरूरत है. बहुत मुमकिन है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले तेज कर देंगे. अगर सीजफायर की शर्तें ट्रंप नहीं मानते हैं तो रूस की फौज फ्रंटलाइन को आगे बढ़ा सकती है. यानी युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा. और ऐसे में दिक्कत पुतिन से ज्यादा जेलेंस्की को हो जाएगी.

रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन हमले तेज

अलास्का में रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए जो शांति-वार्ता होने वाली है उससे एक उम्मीद तो जगी है. लेकिन अलास्का से 9 हजार किलोमीटर दूर यूक्रेन में इस वक्त क्या चल रहा है. शांतिवार्ता के बीच जंग के मैदान का क्या हाल है ,आपके लिए ये जानना भी जरूरी है. ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन हमले तेज हो गए हैं. पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ से हमलों की इंटेंसिटी बढ़ गई हैं. रूस ने बीती रात में यूक्रेन पर मिसाइलों से भी हमला किया है. खबर है कि शिखर सम्मेलन से एक रात पहले कीव में हवाई हमले के सायरन भी सुनाई दिए. रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बीती रात 53 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया है. रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन का एक ड्रोन कुर्स्क शहर के रिहायशी इलाके में गिरा जिसकी चपेट में 12 लोग आ गए. यूक्रेन का भी दावा है कि उसने 63 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है.