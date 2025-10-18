Advertisement
यूक्रेन को अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलें देगा या नहीं? जानिए ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकत का क्या नतीजा निकला

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन की जंग कई सालों से चल रही है, लेकिन सवाल उठता है क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रंप वॉर को खत्म करवा सकते हैं?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:57 AM IST
Donald Trump-Volodymyr Zelenskyy Meet: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 17 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के  राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की, इस बीच इस बात को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि अमेरिका कीव को टॉमहॉक लंबी दूरी की मिसाइलें (Tomahawk long-range missiles) देगा या नहीं. ये बातचीत ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ लंबी फोन कॉल के एक दिन बाद हुई, जिसमें ट्रंप मिसाइलों की सप्लाई को लेकर अपने पहले के रुख में नरमी लाते दिखे.

 

 

टॉमहॉक मिसाइल की क्षमता कितनी?
हालांकि यूक्रेन ने टॉमहॉक मिसाइलों, जिनकी मारक क्षमता तकरीबन 995 मील (1,600 किलोमीटर) है, इसके लिए रूसी क्षेत्र में गहराई तक हमला करने और अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने पर जोर दिया है, ट्रंप ने इस पर अपनी मर्जी न होने का इशारा दिया है. उन्होंने कहा, "हमें यूएस के लिए भी टॉमहॉक मिसाइल्स की जरूरत है," और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी रक्षा भंडार कम नहीं होने चाहिए. पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी दी कि यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें भेजने से अमेरिका-रूस संबंधों को गंभीर नुकसान होगा और इससे जंग के मैदान के हालात में कोई बदलाव नहीं आएगा.

पुतिन होंगे मजबूर?
हालांकि, जेलेंस्की का मानना ​​है कि ए़़डवांस्ड मिसाइलों तक पहुंच मास्को पर बातचीत के लिए दबाव डाल सकती है. यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा (Andrii Sybiha) ने कहा कि मिसाइल ट्रांस्फर की चर्चा ने ही पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया है, और शांति की दिशा में मोमेंटम बनाने के लिए लगातार "मजबूत कदम" उठाने की बात की.

अमेरिका-यूक्रेन पार्टनरशिप
सैन्य चर्चाओं के साथ-साथ, जेलेंस्की का लक्ष्य ट्रंप के आर्थिक और एनर्जी हितों को भी शामिल करना था, और उन्होंने अमेरिका-यूक्रेन एनर्जी पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा. उन्होंने यूक्रेन की स्टोरेज फैसिलिटी में अमेरिकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के स्टोरेज का सुझाव दिया, जिससे अमेरिका को यूरोप के एनर्जी मार्केट में और मजबूती से पैर जमाने का मौका मिलेगा.

यूक्रेन-रूस जंग को खत्म करना है टारगेट
ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये ट्रंप और जेलेंस्की के बीच चौथी और एक महीने में दूसरी मुलाकात थी. गाजा सीजफायर में मध्यस्थता करने के बाद, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन वॉर को खत्म करना अपनी विदेश नीति का टॉप गोल बना लिया है. हालाकि उन्होंने शुरुआत में सुझाव दिया था कि यूक्रेन सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस ले सकता है, लेकिन पुतिन के साथ उनकी "प्रोडक्टिव" बातचीत के बाद हाल ही में उनका रुख तटस्थता की तरफ मुड़ गया है. ट्रंप ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही हंगरी के बुडापेस्ट में पुतिन से मिलने के प्लान का ऐलान किया, और इशारा दिया कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच फ्यूचर में बातचीच उनके टेंशन भरे रिश्तों के कारण इनडायरेक्ट तरीके से हो सकती है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpvolodymyr zelenskyyTomahawk Missileskyivrussia ukraine warRussiaUkraineVladimir Putin

