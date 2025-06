अलग पार्टी बनाएंगे एलन मस्क? लोगों से पूछा सवाल; बोले- मेरे बिना चुनाव नहीं जीत पाते ट्रंप

Elon Musk Vs Donald Trump: एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. ट्रंप प्रशासन से अलग होने के बाद अब दोनों के बीच का मनमुटाव सारी दुनिया के सामने आ गया है. अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एलन मस्क नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं. यह बात हम नहीं बल्कि खुद एलन मस्क ने खुद यह सवाल लोगों से पूछा है. गुरुवार को एलन मस्क ने ट्रंप पर सीधे निशाना साधा और उनके ‘Big Beautiful Bill’ की कड़ी आलोचना की. साथ ही एक अन्य पोस्ट में एलन मस्क में लोगों से पोल के जरिए पूछा है कि क्या अमेरिका नई पार्टी की जरूरत है?

इसके अलावा एलन मस्क ने दावा किया कि अगर वे न होते तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते. यह मस्क की ट्रंप के खिलाफ अब तक की सबसे तीखी टिप्पणी मानी जा रही है. मस्क ने कहा,'मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन सिर्फ 51-49 से जीतते.' मस्क ने ट्रंप के पुराने पोस्ट को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने 2013 में ट्रंप के जरिए किए गए एक पोस्ट को फिर से शेयर करते हुए लिखा,'बिलकुल सही कहा.' उस पुराने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा था,'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रिपब्लिकन कर्ज की सीमा बढ़ा रहे हैं, मैं खुद एक रिपब्लिकन हूं और मुझे शर्म आ रही है.'

इसके अलावा उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या अब अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है जो वास्तव में मध्य वर्ग के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे?

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

ट्रंप ने हाल ही में अपने ‘One Big Beautiful Bill Act’ में कर्ज की सीमा खत्म करने की बात कही थी, जिससे पहले यह अगस्त में खत्म हो जाती. मस्क ने इस पर तंज कसते हुए लिखा,'Slim Beautiful Bill for the win' यानी ‘पतला सुंदर बिल जीतेगा.' उन्होंने कहा,'अच्छा रखो, बुरा हटाओ.'

मस्क ने ट्रंप के एक और पुराने ट्वीट को शेयर किया जो 2012 का था. उस ट्वीट में ट्रंप ने लिखा था कि अगर बजट संतुलित नहीं होता है तो किसी भी सांसद को फिर से चुने जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. इस पर मस्क ने जवाब दिया, 'मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं!'

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025