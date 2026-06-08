/डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर क्यों भागे? कैमरे के सामने खोया आपा, बोले- बस बहुत हुआ

Donald Trump Interview: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने बयानों और आक्रामक अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने उनसे उनके पुराने दावों पर कड़े सवाल पूछे, तो ट्रंप का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. बात इतनी बढ़ गई कि ट्रंप ने बीच में ही माइक हटाया और 'बस बहुत हुआ' कहते हुए इंटरव्यू छोड़कर चले गए. यह पूरा वाकया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है.
यह पूरा मामला 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यह दावा करते आ रहे हैं कि जो बाइडन ने उस चुनाव में धांधली की थी और नतीजों को बदला था. इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने ट्रंप को इसी मुद्दे पर घेर लिया. पत्रकार ने बहुत ही सीधे शब्दों में ट्रंप से पूछा कि आपके पास इस बात का क्या ठोस सबूत है कि बाइडन ने चुनाव में हेराफेरी की थी? बस इसी सवाल पर ट्रंप पूरी तरह से असहज हो गए.
जब इंटरव्यूअर ने सबूत देने के लिए दबाव बनाया, तो ट्रंप के पास कोई साफ जवाब नहीं था. वह बार-बार अपनी पुरानी बातों को दोहराने लगे. लेकिन पत्रकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. उसने साफ कहा कि अदालतों ने आपके दावों को खारिज कर दिया है, इसलिए जनता के सामने असल सबूत रखना जरूरी है. यह सुनते ही ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने कहा कि आप लोग हमेशा एक ही बात करते हैं और सच को देखना नहीं चाहते.
माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि ट्रंप ने लाइव इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया. उन्होंने गुस्से में कैमरे की तरफ देखा और कहा, "आई हैव हैड इनफ" यानी मेरे लिए अब यह बहुत ज्यादा हो चुका है. इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी कॉलर से माइक निकाला, कुर्सी से खड़े हुए और स्टूडियो से बाहर चले गए. इंटरव्यू का इस तरह अचानक खत्म होना कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.
इस वॉकआउट के बाद ट्रंप के विरोधी उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब भी ट्रंप से उनके दावों पर सच और सबूत मांगा जाता है, तो उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता. डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह इस बात का सबूत है कि ट्रंप के आरोप हमेशा से बेबुनियाद थे. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि मीडिया जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसे सवाल पूछता है.