यही पिक्चर पीएम मोदी और आसिम मुनीर के साथ चाहते थे ट्रंप, आज पता चली पूरी कहानी

Donald Trump India Pakistan: आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने कनाडा गए थे. जब वह लौटने की तैयारी कर रहे थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फोन कर कनाडा से सीधे वॉशिंगटन आने के लिए कहा. आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों के इस तरह दौरे नहीं होते हैं. फिर भी पीएम ने पहले से तय प्रोग्राम का हवाला देते हुए ट्रंप के न्योते को आगे के लिए टाल दिया. कुछ घंटे बाद ही पता चला कि व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को 'चौधरी' ट्रंप ने खाना खिलाया. आज इस घटनाक्रम को याद करने की एक खास वजह है. कुछ घंटे पहले ट्रंप ने जिस तरह की डील अजरबैजान और आर्मीनिया में कराई है, कुछ वैसा ही वह भारत और पाकिस्तान के बीच कराना चाह रहे थे. उनकी नजर नोबेल पीस प्राइज पर है.

जी हां, जब से व्हाइट हाउस की तरफ से 'The Peace President' वाले टेक्स्ट के साथ अजरबैजान और आर्मीनिया के नेताओं के बीच में ट्रंप की तस्वीर शेयर की गई है, भारत के लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई. उस समय पता चला था कि ट्रंप को जरूरी काम था इसलिए वह कनाडा से जल्दी अमेरिका चले गए. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने तब मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बारे में क्या बताया था, नीचे सुनिए.

Foreign secretary Vikram Misri on PM Modi, US President Donald Trump talks "For the next QUAD meeting, Prime Minister Modi invited President Trump to visit India" "India has never accepted mediation, does not accept it, and will never accept it" Full comments: pic.twitter.com/Ac2XMh6HJv — Sidhant Sibal (@sidhant) June 18, 2025

वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप बौखलाए हुए हैं. वह दो दर्जन से ज्यादा बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी लेकिन भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है. अब व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई इस तस्वीर को गौर से देखिए. ट्रंप यही सीन भारत और पाकिस्तान के बीच देखना चाह रहे थे. उनकी मंशा थी कि वह डील कराते थे फिर पीएम मोदी और आसिम मुनीर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनकी वकालत करते लेकिन ट्रंप के ये अरमां दिल में ही रह गए.

THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/OWbQTcuJ0y — The White House (@WhiteHouse) August 8, 2025

उस दिन ट्रंप ने मुनीर को दोपहर के भोजन पर बुलाया था. ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी को भी व्हाइट हाउस बुलाकर ऐसी ही तस्वीर दुनिया में शेयर की जाए. ट्रंप खुद को शांति का मसीहा पेश करना चाहते हैं. हालांकि तब पीएम ने कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट आगे का कार्यक्रम पहले से तय है और मुझे क्रोएशिया जाना है.

भारत उनके ड्रामे में नहीं फंसा तो तिलमिलाए ट्रंप ने 50 प्रतिशत का टैरिफ थोप दिया. उनके अपने देश के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप का यह दांव अमेरिका की ही मुश्किलें बढ़ा सकता है. इधर, पीएम मोदी के चीन दौरे की घोषणा और हाल में पीएम का किसान हितों की सुरक्षा करना का खुला ऐलान बताता है कि भारत ट्रंप की धमकी को तवज्जो नहीं देने वाला है.

