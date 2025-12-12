5 महाशक्तियों का नया क्लब बनाएंगे ट्रंप ? Core-5 में भारत-अमेरिका के बाद और कौन से देश होंगे शामिल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर दुनिया के कई देशों को मिलाकर वैश्विक शक्तियों का एक नया मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं. इस ग्रुप में 5 देश शामिल हैं. भारत और अमेरिका के अलावा वो कौन से तीन देश हैं जो इस मंच में शामिल होंगे ये हम आपको बताएंगे पहले आप जान लीजिए कि इस मंच का नाम क्या रखा गया है? सूत्रों की मानें तो इस मंच का नाम 'C5' या 'कोर फाइव' रखा जा सकता है. इस ग्रुप में दुनिया की 5 बड़ी शक्तियां शामिल होने जा रही है. इस ग्रुप को बनाने का मकसद यूरोप के प्रभुत्व वाले जी7 को दरकिनार करना होगा.

अमेरिका ने 'कोर फाइव' के इस ग्रुप में अपने और भारत के अलावा चीन, जापान और रूस को जगह दी जा सकती है. हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. अमेरिकी मीडिया पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के नए हार्ड कोर ग्रुप का विचार अमेरिका के नए सुरक्षा रणनीति के एक संस्करण में आया था. हालांकि ये छपे हुए संस्करण में नहीं था. गौरतलब है अमेरिका ने पिछले सप्ताह ही अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को विश्व के सामने खोला था.

G7 की तरह C5 के लिए नहीं है कोई शर्त

पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अभी वो अपनी तरफ से इस C5 वाले वैश्विक मंच के अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता है लेकिन डिफेंस वन ने इस वैश्विक मंच की सूचना दे दी है. बताया जा रहा है कि यह विचार दुनिया की प्रमुख शक्तियों को एक नए मंच पर एक साथ लाने की तैयारी की जा रही है. दरअसल G7 का सदस्य बनने के लिए अभी भी दो शर्तें आवश्यक हैं पहली ये कि वो देश अमीर हो और दूसरी ये कि उस देश में लोकतंत्र हो जबकि नए वैश्विक मंच C5 में इन शर्तों के जैसी कोई बाध्यता नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

एक खास उद्देश्य से होगा इसका एजेंडा

पोलिटिको की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटजी में के तहत इस कोर फाइव को बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया है. इस कोर फाइव में भारत,अमेरिका के अलावा चीन, जापान और रूस भी शामिल होंगे. ये पांचों देश दुनिया के ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 100 मिलियन से अधिक है. ये देश इसके तहत खास विषयों पर शिखर सम्मेलन और जी7 की तरह से नियमित रूप से मिलेंगे. इस प्रस्तावित संगठन C5 के एजेंड का पहला काम होगा मध्य पूर्व में सुरक्षा विशेष रूप से इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाना.

यह भी पढ़ेंः मेयर बनते ही ममदानी ने अमेरिका में भड़का दी हिंसा! 1000% बढ़ा हमला, देखें Video