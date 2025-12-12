Advertisement
भारत और अमेरिका के अलावा वो कौन से तीन देश हैं जो इस मंच में शामिल होंगे ये हम आपको बताएंगे पहले आप जान लीजिए कि इस मंच का नाम क्या रखा गया है? सूत्रों की मानें तो इस मंच का नाम 'C5' या 'कोर फाइव' रखा जा सकता है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:41 PM IST
5 महाशक्तियों का नया क्लब बनाएंगे ट्रंप ? Core-5 में भारत-अमेरिका के बाद और कौन से देश होंगे शामिल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर दुनिया के कई देशों को मिलाकर वैश्विक शक्तियों का एक नया मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं. इस ग्रुप में 5 देश शामिल हैं. भारत और अमेरिका के अलावा वो कौन से तीन देश हैं जो इस मंच में शामिल होंगे ये हम आपको बताएंगे पहले आप जान लीजिए कि इस मंच का नाम क्या रखा गया है? सूत्रों की मानें तो इस मंच का नाम 'C5' या 'कोर फाइव' रखा जा सकता है. इस ग्रुप में दुनिया की 5 बड़ी शक्तियां शामिल होने जा रही है. इस ग्रुप को बनाने का मकसद यूरोप के प्रभुत्व वाले जी7 को दरकिनार करना होगा. 

अमेरिका ने 'कोर फाइव' के इस ग्रुप में अपने और भारत के अलावा चीन, जापान और रूस को जगह दी जा सकती है. हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. अमेरिकी मीडिया पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के नए हार्ड कोर ग्रुप का विचार अमेरिका के नए सुरक्षा रणनीति के एक संस्करण में आया था. हालांकि ये छपे हुए संस्करण में नहीं था. गौरतलब है अमेरिका ने पिछले सप्ताह ही अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को विश्व के सामने खोला था. 

G7 की तरह C5 के लिए नहीं है कोई शर्त
पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अभी वो अपनी तरफ से इस C5 वाले वैश्विक मंच के अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता है लेकिन डिफेंस वन ने इस वैश्विक मंच की सूचना दे दी है. बताया जा रहा है कि यह विचार दुनिया की प्रमुख शक्तियों को एक नए मंच पर एक साथ लाने की तैयारी की जा रही है. दरअसल G7 का सदस्य बनने के लिए अभी भी दो शर्तें आवश्यक हैं पहली ये कि वो देश अमीर हो और दूसरी ये कि उस देश में लोकतंत्र हो जबकि नए वैश्विक मंच C5 में इन शर्तों के जैसी कोई बाध्यता नहीं होगी.

एक खास उद्देश्य से होगा इसका एजेंडा
पोलिटिको की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटजी में के तहत इस कोर फाइव को बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया है. इस कोर फाइव में भारत,अमेरिका के अलावा चीन, जापान और रूस भी शामिल होंगे. ये पांचों देश दुनिया के ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 100 मिलियन से अधिक है. ये देश इसके तहत खास विषयों पर शिखर सम्मेलन और जी7 की तरह से नियमित रूप से मिलेंगे. इस प्रस्तावित संगठन C5 के एजेंड का पहला काम होगा मध्य पूर्व में सुरक्षा विशेष रूप से इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाना. 

 

यह भी पढ़ेंः मेयर बनते ही ममदानी ने अमेरिका में भड़का दी हिंसा! 1000% बढ़ा हमला, देखें Video

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

indiachina

