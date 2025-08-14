DNA: 'देश नहीं परिवार को बढ़ाना चाहते हैं ट्रंप...', क्यों खेल रहे हैं 'टैरिफ कार्ड'? जानिए इनसाइट स्टोरी

DNA Analysis: डोनाल्ड ट्रंप बार-बार अमेरिका को महान बनाने की बात करते हैं. उनका चुनावी नारा भी था Make America Great Again लेकिन हमारा अगला विश्लेषण आपको बताएगा कि ट्रंप का मकसद अमेरिका को महान बनाना नहीं बल्कि अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाना है. ट्रंप के लिए अपने देश से बड़ा फैमिली बिजनेस है और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रंप पूरी दुनिया के साथ 'टैरिफ कार्ड' खेल रहे हैं.

हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको बिजनेसमैन ट्रंप से जुड़ी नई खबर के बारे में जानना जरूरी है. वियतनाम में ट्रंप के परिवार की कंपनी को एक GOLF COURSE बनाने की अनुमति मिल गई है. ये GOLF COURSE वियतनाम की राजधानी हनोई के नजदीक बनाया जाएगा. बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी सितंबर में इसका निर्माण शुरु हो जाएगा, ट्रंप के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए वियतनाम की सरकार ने तकरीबन 2500 एकड़ जमीन दी है और इस GOLF COURSE के साथ जो टाउनशिप बनाई जा रही है. उसकी लागत है तकरीबन 131 अरब रुपए है.

आपको याद होगा कि वियतनाम पर ट्रंप ने पहले 46 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ लगाया था लेकिन बाद में ट्रंप ने इस टैरिफ को 20 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था. अब इस डील की खबर सामने आने के बाद साफ हो गया है कि ट्रंप ने टैरिफ कम करने के बदले में वियतनाम में उस GOLF COURSE का सौदा किया है. जिसे ट्रंप का परिवार चलाएगा. ट्रंप ने वियतनाम समेत दूसरे छोटे देशों से फायदा हासिल करने के लिए किस तरह टैरिफ को ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाया. ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन पहले आपको ये समझना चाहिएकि महंगी टाउनशिप के बीचों बीच GOLF COURSE बनाने के लिए ट्रंप ने वियतनाम को ही क्यों चुना.

पिछले 4 वर्षों के अंदर दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम TOURIST DESTINATION बनकर उभरा है. साल 2023 में 1 करोड़ 23 लाख पर्यटक वियतनाम पहुंचे थे. वर्ष 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 75 लाख तक पहुंच गया था और इस वर्ष यानी 2025 के पहले 8 महीनों में 1 करोड़ 8 लाख सैलानी वियतनाम जा चुके हैं. वियतनाम में सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों और अमेरिका तक से टूरिस्ट आते हैं. पिछले वर्ष वियतनाम को TOURISM SECTOR से 212 अरब रुपए की आय हुई थी और यही वजह है कि ट्रंप ने वियतनाम को चुना. ताकि पर्यटकों के जरिए उनके GOLF COURSE की कमाई भी लगातार बढ़ती जाए.

ट्रंप ने अपनी कंपनी के लिए फायदे का सौदा चुना लेकिन उन किसानों को धोखा दे दिया जिनकी जमीन पर GOLF COURSE बनेगा. पैसे के लिए ट्रंप की कंपनी ने किसानों के साथ क्या किया है ये भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है. उन्हें 1044 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया है. इसके साथ ही साथ किसानों को जमीन के क्षेत्र के हिसाब से 2 से लेकर 12 महीने तक का चावल दिया गया है. यानी जिसकी जमीन का क्षेत्रफल कम है. उसे एक साल का चावल और जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है उसे सिर्फ 2 महीने का चावल मिलेगा.

एक हजार रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर के रेट पर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े देशों को छोड़ दीजिए भारत के किसी B कैटेगरी के शहर में भी जमीन नहीं मिलेगी और ये मुआवजा वियतनाम की राजधानी हनोई के नजदीक दिया जा रहा है. ऐसा लगता है मानों ट्रंप ने अपनी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी बना लिया है जिसका मकसद है अपना मुनाफा निकालना और गरीबों का उत्पीड़न करना. इसी वजह से आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहे हैं. अब हम आपको कुछ और ऐसी डील दिखाने जा रहे हैं जिनमें छोटे देशों पर टैरिफ कम किया गया और फायदा सीधे ट्रंप और उनकी फैमिली को मिला.

पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी WLF के साथ क्रिप्टो करेंसी की डील की थी. इस कंपनी में ट्रंप के बेटे एरिक और उनके दामाद जेरेड पार्टनर हैं. बदले में ट्रंप ने पाकिस्तान पर सिर्फ 19 प्रतिशत का टैरिफ लगाया, इसी तरह कतर ने अमेरिका को 400 मिलियन डॉलर से बना विमान डोनेट किया था. ये विमान अब ट्रंप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बदले में ट्रंप ने कतर पर सिर्फ 10 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है.

आर्मीनिया ने अमेरिकी पहल के बाद अजरबैजान से सीजफायर पर सहमति जताई. खुद डॉनल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्धविराम कराया सीजफायर कराने का तमगा मिला तो ट्रंप ने आर्मीनिया को भी 10 प्रतिशत के टैरिफ वाली मेहरबानी से नवाजा. ये तथ्य साफ साफ बताते हैं कि जिस भी देश ने ट्रंप या ट्रंप के परिवार का सीधा फायदा कराया. उसके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ का चाबुक नहीं चलाया इसी वजह से अमेरिका में भी ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बल्कि टैरिफ वाला डीलर कहा जाने लगा है.