अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के चक्कर में ट्रंप, क्या खुद को ही देंगे अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान?

Donald Trump wants to give himself US's highest MILITARY honour: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक आत्ममुग्ध इंसान की तरह बरताव कर रहे हैं. जेल की सलाखों के पीछे जाकर कैदियों की तरह 'मग शॉट' में फोटो खिंचवाने के चंद मिनट बाद जमानत पर निकलते ही सीधे चुनावी तैयारियां शुरू करके, 2024 में चुनाव जीतकर दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे ट्रंप फिलहाल राष्ट्रपति के बजाय किसी स्वयंभू सम्राट जैसा बरताव कर रहे हैं. ताजा कड़ी में उन्होंने खुद को अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान देने की मंशा जताई है.

‘मेडल ऑफ ऑनर’ पर नजर

दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद खासकर इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा 'कोजी' (Cozy) हो रहे हैं. फीफा पीस प्राइज जीत चुके ट्रंप की नजर अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य सम्मान ‘मेडल ऑफ ऑनर’ पर गड़ी हुई है. हालांकि ये भी सच है, उन्होंने कभी सेना में रहकर देश की सेवा नहीं की, इसलिए वो इस सम्मान के हकदार नहीं हैं.

ठीक वैसे ही जिस ट्रंप को शांति का 'श' और नोबल का 'न' तक ढंग से नहीं पता, लेकिन वो मार्च 2025 से मार्च मार्च 2026 तक खुद को नोबेल पीस प्राइज का मोस्ट इलिजिबल दावेदार यानी सहज हकदार बताते आए हैं.

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सबसे बड़े सैन्य सम्मान की चाह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोबेल शांति पुरस्कार के बाद अब ट्रंप ने खुद को ‘मेडल ऑफ ऑनर’ नामक सम्मान देने की इच्छा जताई है. हालांकि उन्होंने अमेरिकी सशस्त्र बलों में सेवा नहीं दी. यह खबर सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी तो दुनियाभर के लोग उनकी मुहिम और कथित मंशा पर सवाल उठाने लगे.

FAQ-सवाल

सवाल- ‘मेडल ऑफ ऑनर' का हकदार कौन होता है?

जवाब- ‘मेडल ऑफ ऑनर’ अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा उन सैनिकों को दिया जाता है, जो असाधारण बहादुरी और साहस दिखाते हैं. खासकर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं. ये सम्मान उन लोगों को मिलता है जिन्होंने दुश्मन के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया हो, विदेशी बलों के साथ ऑपरेशन में शामिल हुए हों या मित्र देशों की सेनाओं के साथ सेवा की हो, जबकि ट्रंप ने कभी अमेरिकी सेना में सेवा नहीं की, फिर भी वे खुद को इसके योग्य मानते हैं. इसलिए उनके इस आइडिये की लोग खुलेआम लानत-मलानत कर रहे हैं.

दोहराई बात

हाल ही में कुछ समय पहले भी ट्रंप ने कहा था कि वे हमेशा से यह सम्मान पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि वे खुद को यह नहीं दे सकते. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस सम्मान को देने वाले नियम यानी कायदे-कानून में कभी बदलाव आया, तो वो इस सम्मान को लेने के लिए तैयार रहेंगे. गौरतलब है कि जब पिछले साल ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला, तब उन्होंने नाराजगी भी जताई थी. बाद में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने उन्हें मेडल थमाया था तो वो गदगद हो गए थे.