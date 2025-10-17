Advertisement
Israel Hamash War: गाजा में खान यूनिस इलाके के इजरायल समर्थित मिलिशिया नेता ने डोनाल्ड ट्रंप से हमास के हमलों से फिलिस्तीन के लोगों को बचाने की अपील की है. ट्रंप ने हमास को फिलिस्तीन लोगों पर तुरंत प्रभाव से हमले रोकने की चेतावनी दी है. ऐसा नहीं करने पर ट्रंप की तरफ हमास लड़ाकों को अंदर घुसकर मारने की चेतावनी दी गई है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:55 AM IST
Donald Trump Warn Hamas:  होशाम अल-अस्तल दक्षिणी गाजा में खान यूनिस इलाके के इजरायल समर्थित मिलिशिया नेता हैं. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल हमास के बीच सीजफायर के लिए धन्यवाद करते हुए वीडियो जारी किया था. वीडियो में उन्होंने कहा कि सीजफायर और इजरायल की सेना वापसी के बाद से हमास लगातार लोगों की हत्या करने पर उतारू है.  इतना ही उन्होंने कहा " आपने हमें इजराइल की बमबारी से तो बचा लिया लेकिन अब राष्ट्रपति को हमास के हमलों से भी लोगों को बचाना चाहिए. 

ट्रंप की हमास को चेतावनी 
जिसके बाद ट्रंप की तरफ से हमास तो सीधे-सीधे चेतावनी दे डाली. जिसमें ट्रंप ने कहा कि अगर हमास फिलिस्तीन के बेकसुर लोगों की हत्या से बाज नहीं आता है तो हम उसके लड़कों को अंदर घुसकर मारेंगे. हमास को चेतावनी के दौरान ट्रंप ने 'हम' शब्द का इस्तेमाल किया है. जो संभवत अमेरिका का इजराइल सेना की तरफ किए गए इशारे को दिखाता है. इजराइल हमास के बीच हुए सीज फायर और शांति समझौते के उल्लंघन करते हुए अगर हमास फिलिस्तीन के लोंगों पर हमले नहीं रोकता है तो शायद अमेरिका इजराइल के हमलों का समर्थन करता दिखाई दे सकता है. 

मामला क्या है?

पिछले हफ्ते युद्द हालातों में इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के बाद बंधक बनाए गए लोगों के लिए समझौता हुआ था. बावजूद इसके हमास लगातार इजराइल की मदद करने वाले लोगों को मौत के घाट उतार रहा है. जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को तुरंत प्रभाव से फिलिस्तीनियों पर ये हमले रोकने की चेतावनी दी है. अगर, हमास ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका के पास हमास के लड़ाकों को अंदर घुसकर मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा. 

यह भी पढ़ें : इस एक शख्स ने लिखी पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी, मुनीर और शहबाज की नाक में कर रखा है दम

आरपीजी से लोगों की हत्या

अल-अस्तल ने गाजा में हमास पर आरपीजी से लोगों की हत्या करने के आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की थी. हमास द्वारा बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की निर्मम हत्या का दर्द बयान करते हुए मिलिशिया नेता ने कहा हम सैन्य युद्ध से निकलकर आतंकवादियों के युद्ध में आ गए हैं.  

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

