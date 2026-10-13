/ईरान को पर्दे के पीछे से मदद कर रहे चीन-रूस? ट्रंप बोले- ऐसा किया तो दांव पर लग जाएगा बहुत कुछ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मदद करने के आरोपों पर चीन और रूस को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश ईरान की मदद कर भी रहे हैं, तो यह बहुत सीमित स्तर पर होगी. हालांकि, ट्रंप ने ऐसी किसी मदद की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि चीन और रूस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है. अगर ऐसा कुछ हो रहा होता, तो अमेरिका को इसकी जानकारी जल्द मिल जाती.
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में चीन और रूस की ओर से ईरान की मदद किए जाने संबंधी टिप्पणियों पर हैरानी जताई. उन्होंने लिखा कि कुछ वामपंथी लोगों और अन्य टिप्पणियों में दावा किया जा रहा है कि चीन और रूस ईरान की सहायता कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों देश ऐसा कर भी रहे हैं, तो मदद बहुत सीमित स्तर पर होगी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीन और रूस ऐसा कर रहे हैं. उनके मुताबिक, दोनों देशों के पास दांव पर बहुत कुछ है और अगर ऐसी कोई गतिविधि होती, तो अमेरिका को इसकी जानकारी मिल जाती.
ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि यह जल्द समाप्त हो सकता है. उनका कहना है कि अमेरिका अपनी सैन्य भागीदारी अभी खत्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ईरान भविष्य में कभी परमाणु हथियार हासिल न करे. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी संघर्ष से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसे यह पक्का करना होगा कि ईरान के पास भविष्य में परमाणु हथियार न हों. उन्होंने इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने की बात भी कही.
रविवार को ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस संघर्ष में सात महीने से शामिल है. इस दौरान उन्होंने ईरान में जारी सैन्य कार्रवाई की तुलना वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे पुराने अमेरिकी युद्धों से की. ट्रंप के बयान के मुताबिक, ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिकी भागीदारी को सात महीने हो चुके हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी दोहराया कि संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है.
ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है. उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना वहां प्रभावी ढंग से काम कर रही है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की नौसेना, वायु सेना और रडार प्रणाली को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है. इसके अलावा, उन्होंने ईरान के शीर्ष नेताओं को भी खत्म किए जाने की बात कही.