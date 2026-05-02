'बात नहीं बनी तो तेज होंगे हमले ...,' पश्चिम एशिया में फिर मंडराया जंग का खतरा, ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी

West Asia War: पश्चिम एशिया जंग में भले ही सीजफायर लागू हो चुका है, लेकिन तनाव अभी भी चरम पर है. बता दें कि एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को होर्मुज खोलने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं ईरान भी अपनी बातों पर ही टिका हुआ है. ऐसे में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता भी असफल होती नजर आ रही है. बता दें कि ट्रंप ने हर बार की तरह इस बार भी ईरान को धमकी दी है कि अगर दोनों देशों के बीच वार्ता फेल हुई तो वह तेहरान पर बड़े हमले करेंगे.

शांति समझौता नहीं, तो होगा हमला: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी इजरायल के साथ शांति समझौता करने में असफल होता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि तेहरान बातचीत के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं.

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'कमजोर हुई ईरान की सैन्य क्षमता...'

उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो गई हैं. उन्होंने ईरान की लीडरशिप को बंटी हुई और एकजुट होने के लिए संघर्ष करने वाला नेतृत्व बताया. इसके अलावा ट्रंप ने व्यापार की ओर ध्यान देते यूरोपीय संघ (EU) के साथ तनाव में तेजी से बढ़ोत्तरी होने की भी बात कही. उन्होंने रोपीय संघ पर मौजूदा व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है.

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शांति वार्ता पर नहीं बनी बात

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार ( 1मई 2026) को कहा कि वे दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने के लिए ईरान की ओर से किए गए नए प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं. उन्होंने प्रस्ताव मिलते ही उसे तुरंत खारिज कर दिया. वहीं ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा. इसके साथ ही ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो अमेरिकी युद्धपोत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की तरह जल जाएंगे.