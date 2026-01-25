Advertisement
नहीं, यह कभी नहीं होने वाला... चीन से कनाडा की नजदीकियों पर भड़के ट्रंप, PM कार्नी को दी बड़ी चेतावनी

Donald Trump: चीन और कनाडा की बढ़ती नजदीकियों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज है. उन्होंने कहा कि दुनिया नहीं चाहती कि चीन कनाडा पर कब्जा कर ले, ऐसा नहीं हो सकता. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 25, 2026, 06:35 AM IST
China News: अमेरिकी और चीन के बीच तनातनी दुनिया में जगजाहिर है. अब कनाडा और चीन की बढ़ रही नजदीकियों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी खफा है. उन्होंने कनाडा के पीएम को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कनाडा चीन से ट्रेड रिलेशन मजबूत करता है तो वो कनाडाई सामान पर 100 प्रतिशत का टैरिफ लगा देंगे. साथ ही कहा दुनिया को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि चीन कनाडा पर कब्जा कर ले. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

ऐसा कभी नहीं हो सकता
ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा कि बॉर्डर के उत्तर में बीजिंग का असर नहीं होने वाला है. अगर कनाडा ओटावा चीन के साथ ट्रेड रिलेशन मजबूत करता है तो अमेरिका कनाडाई सामान पर 100 परसेंट का बड़ा टैरिफ लगा देगा. साथ ही कहा कि दुनिया को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि चीन कनाडा पर कब्जा कर ले, ऐसा नहीं होने वाला, या इसके आस-पास भी नहीं हो सकता. साथ ही उन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को चीन के साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट करने के खिलाफ चेतावनी दी. साथ ही कहा कि अगर ओटावा ऐसी डील्स पर आगे बढ़ता है तो उस पर भारी ट्रेड पेनल्टी लगेगी.

जिंदा खा जाएगा चीन
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को "गवर्नर" कहते हुए ट्रंप ने  ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर गवर्नर कार्नी को लगता है कि वह कनाडा को चीन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में सामान और प्रोडक्ट्स भेजने के लिए 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बनाने जा रहे हैं, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा, उसे पूरी तरह से खा जाएगा, जिसमें उनके बिजनेस, सोशल ताने-बाने और आम लाइफस्टाइल को खत्म करना भी शामिल है. 

कनाडा पर लगा चुके हैं आरोप
अगर कनाडा चीन के साथ कोई डील करता है, तो उस पर तुरंत USA में आने वाले सभी कनाडाई सामान और प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लग जाएगा. यह बात ट्रंप के कनाडा पर पहले के हमले के बाद आई है, जिसमें उन्होंने ओटावा पर ग्रीनलैंड के ऊपर उनके प्रपोज्ड "गोल्डन डोम" मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विरोध करने और साथ ही चीन के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाने का आरोप लगाया था. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

