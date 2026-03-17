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ट्रंप का अलार्म! ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिला तो तुरंत कर देगा हमला, बोले- हम ऐसा नहीं होने देंगे

Iran Nuclear Weapons: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए, वरना वह तुरंत उनका इस्तेमाल करेगा. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमता और नेतृत्व को कमजोर कर दिया है. ट्रंप ने होर्मुज के महत्व का जिक्र करते हुए वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर खतरे की चेतावनी भी दी.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:13 AM IST
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Donald Trump Warns Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि उसे कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हुआ तो वह उसका तुरंत इस्तेमाल कर सकता है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में विनाशकारी स्थिति पैदा हो सकती है. 

ट्रंप ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए दावा किया कि इन अभियानों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है.

परमाणु हथियार मिला तो तुरंत इस्तेमाल करेगा ईरान: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि मैं युद्ध कम से कम चाहता हूं, लेकिन ईरान के नेताओं का इतिहास हिंसक रहा है. अगर उनके पास परमाणु हथियार होगा, तो वे इसे एक घंटे या एक दिन के भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका असर सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आ जाएगा.

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ये भी पढ़ें: खलीफा का बाज दे रहा होर्मुज स्ट्रेट पर पहरा, ईरान के ‘ईगल 44’ के जाल से निकलना मुश्किल!

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य संरचना को भारी नुकसान पहुंचाया है. ट्रंप के अनुसार, ईरान की नौसेना, वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेतृत्व ढांचे पर भी बड़ा असर पड़ा है और कई स्तरों पर नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया है. ट्रंप ने कहा कि हमने उनकी अधिकांश मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को नष्ट कर दिया है. हमने नेतृत्व की दो परतों को खत्म कर दिया है और संभवतः तीसरी पर भी असर पड़ा है.

ट्रंप ने फिर दिया वैश्विक सुरक्षा का हवाला

ट्रंप के अनुसार, ये कार्रवाई न केवल अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए थी, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी की गई. उन्होंने ईरान को वैश्विक स्तर पर खतरा बताते हुए कहा कि यदि उसे परमाणु हथियार मिलते हैं, तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे.

 होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने जताई चिंता

इस दौरान ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रणनीतिक महत्व का भी उल्लेख किया. ट्रंप ने कहा कि ये चैनल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम मार्ग है और कई देश अपनी 90 से 95 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

मध्य पूर्व में नहीं थम रहा तनाव

ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव अपने चरम पर है. हालिया सैन्य गतिविधियों और बढ़ती बयानबाजी ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है. कुल मिलाकर, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान संकेत देता है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख बनाए हुए है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर टकराव और बढ़ सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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