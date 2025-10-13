Donald Trump: फिर खुलेआम इस मुस्लिम मुल्क को दी ट्रंप ने चेतावनी, याद दिला दी मौत बरसाने वाली 'चिड़िया'

Donald Trump Iran: एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में शांति के अग्रदूत बनने की बात कर रहे हैं. 7-8 युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं लेकिन अब वह सरेआम उस देश को धमकी दे रहे हैं, जिस पर कुछ ही महीनों पहले उनके देश ने बम बरसाए हैं. हम बात कर रहे हैं शिया मुल्क ईरान की. गाजा शांति समझौते के पहले चरण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे हुए हैं. उन्होंने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका बी-2 बमवर्षकों का भंडार कर रहा है, जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने जून 2025 में इजरायल-ईरान संघर्ष के दौरान ईरान पर हमला करने के लिए किया था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हमने अभी 28 नए बी2 बमवर्षकों का ऑर्डर दिया है.'

ईरान पर यूएस ने किए थे हमले

आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले इजरायल ने ईरान में हमले किए थे. उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान में इजरायल के हमलों में शामिल नहीं होंगे. लेकिन बाद में कहा कि अमेरिका ने ईरान की टॉप एटमी साइट्स को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया है. अमेरिका ने ईरान की तीन अहम एटमी साइट्स-फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया, जो इजराइल-ईरान युद्ध में उसका पहला दखल था. यह जंग 13 जून को इजराइल की ओर से ईरान पर हमला करने के बाद शुरू हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान के फोर्डो पर अपने हमले में अमेरिका ने लगभग 30,000 पाउंड के "बंकर बस्टर" बम और हथियारों का इस्तेमाल किया था. ईरान की एटमी साइट्स पर हमला करने के बाद ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर जंग में अमेरिकी दखल का ऐलान किया. ट्रंप ने हवाई हमलों को अयातुल्ला अली खामेनेई के ईरान के खिलाफ एक बेहद सफल सैन्य अभियान करार दिया था.

क्या है बी2 बॉम्बर, जिसने मचाई थी तबाही?