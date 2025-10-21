Advertisement
चीन को ट्रंप की धमकी, डील करो वरना 155 % टैरिफ दो; शी जिनपिंग को मुलाकात से पहले चेतावनी

Trump Tariff on China: हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मैटीरियल के एक्पोर्ट पर सख्त नियंत्रण की बात कही थी. अब ट्रंप की तरफ से चीन के उस फैसले पर मोलभाव करने के लिए अमेरिका चीन पर 100 प्रतिशत अलग से टैरिफ लगाने की बात कह रहा है. हालांकि, ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने चीन पर एक्ट्रा 30 प्रतिशथ टैक्स लगाकर हजारों बिलियन टैक्स के रुप में अमेरिका ने कमाए हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:35 AM IST
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात को बड़ा बयान दिया है. सोमवार को मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा दोनों देश एक जबरदस्त डील करने वाले हैं और अगर डील की बात सिरे नहीं चढ़ी तो चीन को 155 प्रतिशत टैरिफ देना पड़ेगा. ट्रंप का मानना है कि वो चीन के साथ एक मजबूत डील यानि कि समझौता करेंगे जो दोनों देशों के लिए काफी अच्छी रहने वाली है. इतना ही नहीं ट्रंप इस डील को पूरी दुनिया की सबसे जबरदस्त डील मानकर चल रहे हैं.  

शी के साथ ट्रंप की मुलाकात
डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को अमेरिका के लिए सम्मान योग्य बताते हुए कहा 55 प्रतिशत के तौर पर हमें पहले ही बहुत अच्छा टैरिफ दे रहा है लेकिन कुछ देश अमेरिका का अगल फायदा उठा रहे हैं जो अब बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा. चीन का फिर से जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा 'चीन सिर्फ 55 प्रतिशत दे रहा है, अब चीन को अपनी क्षमता के अनुसार 155 प्रतिशत टैक्स नवंबर की शुरुआत से देना पड़ेगा अगर डील नहीं होती है'. 

दक्षिण कोरिया में मुलाकात
चीन के प्रधानमंत्री शी से मुलाकात को लेकर ट्रंप काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि शी के के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और हम दक्षिण कोरिया में कुछ हफ्तों बाद मुलाकात करेंगे. इतना ही ट्रंप शी के साथ दक्षिण कोरिया  में होनी वाली मुलाकात में चीन के साथ मिलकर दोनों देशों की भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा काम करने की सोच रख रहे हैं. 

रेयर अर्थ मैटीरियल पर नियंत्रण 

हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मैटीरियल के एक्पोर्ट पर सख्त नियंत्रण की बात कही थी. अब ट्रंप की तरफ से चीन के उस फैसले पर मोलभाव करने के लिए अमेरिका चीन पर 100 प्रतिशत अलग से टैरिफ लगाने की बात कह रहा है.  हालांकि, ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने चीन पर एक्ट्रा 30 प्रतिशथ टैक्स लगाकर हजारों बिलियन टैक्स के रुप में अमेरिका ने कमाए हैं. इतना ही नहीं ट्रंप को लगता है टैक्स का डर चीन की नजरों में अमेरिका के लिए इज्जत को बढ़ाएगा. हालांकि, चीन की तरफ से उनके इस बयान को नकराते हुए ट्रंप के टैरिफ को दोनों देशों के बीच रिश्ते के लिए खराब बताया है.   

