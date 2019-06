एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इस दिन करेंगे घोषणा

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह 18 जून को एक रैली में राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा करेंगे. इस रैली में उनके साथ उनकी पत्नी भी होंगी.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019