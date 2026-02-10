ये क्या हुआ! जो ट्रंप दूसरों को चीन जाने पर धमकाते थे, अब खुद अप्रैल में जाएंगे बीजिंग, शी जिनपिंग से करेंगे डील, दुनिया डोनाल्ड के 'दिमाग' पर हैरान

Advertisement
US President Trump plans to visit Beijing: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में चीन की राजधानी बीजिंग का दौरा करेंगे. जैसे ही यह खबर सामने आई, हर कोई हैरान हो गया. हैरान होने की बात ही है, यही ट्रंप कभी चीन को सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे. और कोई दूसरा देश चीन चला जाए तो डराते-धमकाते थे. टैरिफ जंग के बीच ट्रंप का यह कदम बहुत चौंकाने वाला माना जा रहा है. जानें पूरी रिपोर्ट. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 10, 2026, 01:06 PM IST
Trump plans to visit Beijing in April: Report- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने फैसलों से दुनिया को चौंकाने वाले हैं. जो ट्रंप कल तक चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे और दुनिया के देशों को वहां जाने पर धमकाते थे, वही ट्रंप अब अप्रैल महीने में चीन की राजधानी बीजिंग जाने की तैयारी में हैं. इस दौरे में उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी.

रिपोर्ट से खुलासा, ट्रंप ने खुद भी किया कन्फर्म
अमेरिकी मीडिया आउटलेट Politico ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप अप्रैल में बीजिंग का दौरा कर सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में चीन की पहली आधिकारिक यात्रा होगी.
इतना ही नहीं, ट्रंप ने खुद NBC News को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे अप्रैल में चीन जाएंगे और साल के अंत तक शी जिनपिंग अमेरिका आएंगे.

टैरिफ जंग के बीच अचानक दोस्ती?
यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर चरम पर है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर भारी टैरिफ लगाए हैं. अमेरिका ने चीनी टेक कंपनियों, खासकर Huawei, पर सख्त रुख अपनाया है. वहीं चीन ने भी रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर रोक लगाकर अमेरिका को दबाव में डालने की कोशिश की है.

90 मिनट की फोन कॉल ने बदला माहौल
4 फरवरी को ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच करीब 90 मिनट लंबी फोन बातचीत हुई थी. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि यह बातचीत लगभग पूरी तरह व्यापार पर केंद्रित रही.
उन्होंने दावा किया कि बातचीत का नतीजा दोनों देशों के लिए “बेहद सकारात्मक” रहा.

शी जिनपिंग का न्योता, ट्रंप की हामी
ट्रंप के मुताबिक, फोन कॉल के दौरान शी जिनपिंग ने उन्हें और फर्स्ट लेडी को चीन आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. बदले में ट्रंप ने भी शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया.

चीन ने भी दिया बड़ा बयान
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी Xinhua के अनुसार, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका-चीन संबंधों को सही दिशा में ले जाना दोनों नेताओं की जिम्मेदारी है. उन्होंने अमेरिका से चीन के खिलाफ लगाए गए “नकारात्मक कदम” हटाने की अपील भी की.  चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने बताया कि कॉल में शी ने कहा कि वह चीन-U.S. रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में उनकी और ट्रंप की बातचीत अच्छी रही है, और बुसान में एक सफल मीटिंग हुई थी, जिसमें चीन-US रिश्तों की दिशा और रास्ता तय किया गया था.

चीन रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट पाबंदियों में ढील देगा?
कॉल के दौरान, शी ने अमेरिका और चीन से "बराबरी की भावना से विन-विन नतीजे पाने और एक-दूसरे की चिंताओं का सम्मान करने को कहा, साथ ही वाशिंगटन से "चीन के खिलाफ उठाए गए नेगेटिव कदमों को हटाने" का आग्रह किया है. शी ने अपने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा, "चीन-US रिश्तों के बड़े जहाज की दिशा को फिर से तय करने के लिए हमें कमान संभालनी होगी और सही रास्ता तय करना होगा." CNN ने पहले बताया था कि जिनेवा में बातचीत के बाद US को उम्मीद थी कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट पाबंदियों में ढील देगा, जो अप्रैल में ट्रंप के चीनी सामान पर "रेसिप्रोकल" टैरिफ के जवाब में लगाए गए थे. लेकिन पाबंदियां नहीं हटाई गईं, जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत नाराज़गी है और हाल ही में चीन पर कई कदम उठाए गए हैं, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के तीन अधिकारियों ने पिछले हफ़्ते CNN को बताया.

क्या कोई बड़ी डील होने वाली है?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ट्रेड डील, टेक समझौता या टैरिफ जंग खत्म करने की रणनीति छिपी है? ट्रंप के इस यू-टर्न ने दुनिया को हैरान कर दिया है और सबकी नजर अब अप्रैल की उस मुलाकात पर टिकी है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

#Donaldtrump

