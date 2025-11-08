मॉस्को पर पसीजा दिल या ट्रंप की नई चाल? हंगरी को रूसी तेल खरीदने पर ढील देने का दिया संकेत, कहा- पुतिन को भारी पड़ रही जंग

Trump With Hungary PM: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत समेत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है. वहीं अब ट्रंप हंगरी को इससे थोड़ी छूट देने पर विचार कर रहे हैं. राष्ट्रपति का कहना है कि वह जमीन से घिरे इस यूरोपीय देश को रूसी तेल पर प्रतिबंधों से छूट देने पर विचार कर रहे हैं ताकि उसे एनर्जी सप्लाई सुरक्षित करने में मदद मिल सके. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के साथ हुई बैठक में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ओरबान रूसी तेल प्रतिबंधों से छूट के लिए अनुरोध पर विचार कर रहा है.

हंगरी के जरिए मॉस्को को देंगे राहत?

ट्रंप ने कहा,' हम इस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए दूसरे क्षेत्रों से तेल और गैस प्राप्त करना बहुत मुश्किल है. उनके पास समुद्र होने का कोई फायदा नहीं है. यह एक महान देश है. यह एक बड़ा देश है, लेकिन उनके पास समुद्र नहीं है. उनके पास बंदरगाह नहीं हैं. इसलिए उनके सामने एक कठिन समस्या है.' 'फॉक्स न्यूज' के मुताबिक ट्रंप की यह टिप्पणी उनके प्रशासन की ओर से अक्टूबर 2025 में सरकारी रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बैन लगाने के कुछ दिनों बाद आई है, जब मास्को ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के मकसद से वार्ता से हाथ खींच लिया था.

हंगरी पर रूसी तैल बैन का असर

ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए कहा,' जब भी मैं व्लादिमीर से बात करता हूं. अच्छी बातचीत होती है और फिर बात आगे नहीं बढ़ती. मुझे लगा कि अब समय आ गया है. हमने बहुत इंतजार किया है.' ट्रंप रूस पर यूक्रेन के साथ युद्ध युद्ध समाप्त करने का दबाव डाल रहे थे. इसके लिए उन्होंने रूसी तेल पर बैन लगाया था. वहीं हंगरी पाइपलाइनों के जरिए रूस से तेल और गैस पर काफी हंगरी है. वह मॉस्को पर लगे ऊर्जा प्रतिबंधों का वह लगातार विरोध करता रहा है. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने पिछले महीने कहा था कि रूसी तेल और गैस के बिना ऊर्जा की कीमतें आसमान छू जाएंगी, जिससे उनकी सप्लाई में कमी आ जाएगी.

नेताओं ने की तारीफ

ट्रंप और ओर्बन ने बातचीत के दौरान रूस और यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की. ट्रंप ने कहा कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा,' मूल विवाद यह है कि वे अभी रुकना नहीं चाहते और मुझे लगता है कि वे रुकेंगे. मुझे लगता है कि इसका रूस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है.' बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ भी की. ट्रंप ने ओर्बन को एक महान नेता बताया और उनकी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा,' अगर आप आव्रजन पर उनके रुख को देखें, तो यूरोप ने काफी बड़ी गलतियां की हैं. उन्होंने कोई गलती नहीं की है.' ओर्बन ने बदले में अमेरिका हंगरी संबंधों को बहाल करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि बिडेन प्रशासन में उन्हें काफी नुकसान हुआ था.