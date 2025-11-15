Advertisement
H1B वीजा का विरोध करना रिपब्लिकन सांसद को पड़ा महंगा, ट्रंप ने चिल्लाते हुए वापस लिया समर्थन

H1B visa: मार्जोरी की तरफ से एच 1बी वीजा को खत्म करने के लिए विधेयक पेश करने के बयान पर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रूथ पर लिखा ' मार्जोरी को बस शिकायत, शिकायत करते हुए देखता हूं'. ट्रंप ने आगे कहा कि कुछ रूढ़िवादी लोग मार्जोरी को जॉर्जिया जिले में प्राथमिक चुनाव लड़ाने की सोच रहे है. 

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:33 PM IST
US President Donald Trump:एच 1B बीजा को लेकर अमेरिका में राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है. रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन की तरफ से एच 1बी वीजा पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करने को लेकर बयान दिया था. जिस पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रूथ पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए माजोर्री के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. इतना ही नहीं ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का समर्थन भी वापस ले लिया है. पोस्ट लिखते हुए ट्रंप ने कहा मैं महान राज्य जॉर्जिया की कांग्रेस वुमन मार्जोरी टेलर ग्रीन के प्रति अपना समर्थन और अनुमोदन वापस ले रहा हूं.  

टेलर ग्रीन ने जताया विरोध
एच 1बी वीजा की आवश्यकता को लेकर दिया गया ट्रंप का बयान अब विरोध का कारण बन रहा है. रिपब्लिकन कांग्रेसी वुमन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने एच 1बी वीजा को पूरी तरह बंद करने का अपना इरादा जताते हुए विधेयक पेश की बात कही है. टेलर ने कहा कि वो अमेरिका में कामगारों का हित देखते हुए एच 1 बी वीजा का स्टेप वाइज समाप्त करने के लिए विधेयक पेश कर रही है. टेलर के इस बयान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे नाराज हो गए और मार्जोरी टेलर ग्रीन के प्रति अपना समर्थन वापस ले लिया है. 

ट्रंप गुस्साए 

ट्रंप ने मार्जोरी की तरफ से एच 1बी वीजा को खत्म करने के लिए विधेयक पास करने की बात पर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रूथ पर लिखा ' मार्जोरी को बस शिकायत, शिकायत करते हुए देखता हूं'. ट्रंप ने आगे कहा कि कुछ रूढ़िवादी लोग मार्जोरी को जॉर्जिया जिले में प्राथमिक चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं और अगर कोई सही व्यक्ति उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो वो उसे समर्थन देंगे. मार्जोरी टेलर बहुत ज्यादा वामपंथी हो गई है. हालांकि ट्रंप के इस बयान पर अभी तक मार्जोरी का बयान सामने नहीं आया है. 

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

