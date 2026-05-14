ट्रंप-जिनपिंग का वो 15 सेकंड वाला अजीबोगरीब 'Handshake', जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दीं

Donald Trump Xi Jinping Awkward Handshake: साल 2026 की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक मुलाकात और एक ऐसा पल जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है. बीजिंग के 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' के बाहर जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने-सामने आए, तो सबकी नजरें उनके चेहरों पर नहीं, बल्कि उनके हाथों पर थीं. यह सिर्फ एक औपचारिक अभिवादन नहीं था, बल्कि दो महाशक्तियों के बीच ईगो और पावर का सीधा मुकाबला था.

15 सेकंड का वो अजीब तनाव

बीजिंग में ट्रंप की एंट्री जितनी धमाकेदार थी, जिनपिंग के साथ उनका हैंडशेक उतना ही चर्चा में रहा. ट्रंप अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में तेजी से आगे बढ़े और जिनपिंग का हाथ मजबूती से थाम लिया. करीब 15 सेकंड तक चले इस हैंडशेक में न तो ट्रंप ने पकड़ ढीली की और न ही जिनपिंग ने अपनी मुद्रा बदली. कैमरे की फ्लैश लाइट के बीच दोनों नेताओं की आंखों में एक अजीब सा तनाव साफ नजर आ रहा था.

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BATTLE OF HANDSHAKES Xi Jinping Vs Donald Trump Just look at Trump's Reaction Trump desperately tries to get Xi’s attention during handshake pic.twitter.com/BngO7JkLUg — Mohit Suryavanshi (@SaffronSyndcate) May 14, 2026

ट्रंप का 'पावर प्ले' और डोमिनेंस

दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ मिलाने का तरीका कोई साधारण तरीका नहीं है. एक्सपर्ट्स इसे 'डोमिनेंस क्यू' कहते हैं. ट्रंप अक्सर सामने वाले का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हैं, जो यह दिखाता है कि वह बातचीत शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहते हैं. इस बार भी बीजिंग में उन्होंने अपनी उसी ऊर्जा और आक्रामकता का प्रदर्शन किया.

जहां ट्रंप आक्रामक थे, वहीं शी जिनपिंग ने अपनी पहचान के मुताबिक बेहद नियंत्रित और अनुशासित व्यवहार दिखाया. जिनपिंग ने न तो बहुत गर्मजोशी दिखाई और न ही वह ट्रंप के खिंचाव के आगे झुके. उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक रणनीतिक शांति थी, जो यह संदेश दे रही थी कि चीन को दबाव में नहीं लिया जा सकता. यह दो अलग-अलग लीडरशिप स्टाइल्स की सीधी टक्कर थी.

HANDSHAKE WAR: Trump tried his signature move to seize control, but Xi stood like a fortress, forcing a desperate double-hand pivot. pic.twitter.com/CNxq82VA8n — RussiaNews (@mog_russEN) May 14, 2026

क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब दो लोग एक-दूसरे की एनर्जी को 'मिरर' यानी कॉपी नहीं करते, तो वहां तनाव पैदा होता है. ट्रंप बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे थे, जबकि जिनपिंग एकदम स्थिर. इसी असंतुलन ने दर्शकों को एक 'Awkward' एहसास कराया. सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या यह आने वाले किसी बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है.

हैंडशेक के पीछे की बड़ी राजनीति?

यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ताइवान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रेड वॉर जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खिंची हुई हैं. चीन ने इस बार ट्रंप का स्वागत 2017 के मुकाबले कहीं ज्यादा भव्य तरीके से किया. लेकिन उस भव्यता पर यह छोटा सा हैंडशेक भारी पड़ गया. कूटनीति में कभी-कभी शब्द वो नहीं कह पाते, जो एक खामोश हाथ मिलाना कह जाता है. यह हैंडशेक दोस्ती से ज्यादा, एक-दूसरे को परखने की जंग दिखी.

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