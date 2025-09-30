अपनी 'क्रश' से करनी थी डेट, ट्रंप के छोटे बेटे ने खाली करा लिया पूरा फ्लोर; रंगीन है 19 साल के बैरन ट्रंप की लाइफ

Donald Trump younger son Barron Trump News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन ट्रंप 19 साल के हैं. इसके बावजूद उनकी डेटिंग लाइफ मीडिया में जमकर सुर्खियाँ बटोर रही हैं. खबर है कि हाल ही में उन्होंने ट्रंप टॉवर में अपनी क्रश (पसंद की लड़की) से मुलाकात की. मजेदार बात ये रही कि इस मुलाकात के लिए ट्रंप टॉवर का पूरा एक फ्लोर खाली कर दिया गया. कहा जा रहा है कि ये मुलाकात इतनी खास थी कि सीक्रेट सर्विस तक सुरक्षा में लगी रही.

कैसी है पढ़ाई और रहन-सहन

हालांकि बैरन ट्रंप अक्सर न्यूयॉर्क में दिखाई देते हैं, लेकिन इन दिनों वे वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं. यहां वे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (NYU) के वॉशिंगटन कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं. वे राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र और पत्रकारिता जैसे विषयों के स्टूडेंट हैं. वे अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अक्सर देखे जाते रहे हैं. उनकी लंबी हाइट की वजह से वे दूर से ही नजर आ जाते हैं.

दोस्तों और लड़कियों में पॉपुलर

क्लासमेट्स के अनुसार, बैरन बेहद लंबे कद (6 फुट 7 इंच) के आकर्षक इंसान हैं. कई लोग उन्हें "लेडीज़ मैन" बताते हैं, यानी लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय. कुछ छात्र कहते हैं कि उनकी क्लास में काफी लड़कियां उनके पीछे रहती थीं.

नहीं देते किसी को फोन नंबर

चूंकि बैरन ट्रंप परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वे अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं देते. बताया जाता है कि वे दोस्तों से बात करने के लिए Xbox चैट और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे.

शाही लाइफस्टाइल और दौलत

बैरन का लाइफस्टाइल भी चर्चा का हिस्सा है. कुछ समय पहले वे करीब 50,000 डॉलर (लगभग 42 लाख रुपये) की घड़ी पहनकर नजर आए थे. Forbes ने उनकी नेटवर्थ करीब 150 मिलियन डॉलर (लगभग 1250 करोड़ रुपये) आंकी है, जो डिजिटल करेंसी में उनके निवेश की वजह से है.